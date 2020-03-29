Коронавирус
Газета.RuЖириновский призвал Лукашенко остановить соревнования в Белоруссии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить все спортивные мероприятия в стране, передает "Спорт-Экспресс".
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Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и президент сам играет в хоккей. Так нельзя, Александр Григорьевич.
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Жириновский призвал Лукашенко приостановить розыгрыши всех спортивных турниров в Беларуси
Спорт день за днем08:48
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