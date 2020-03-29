Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и президент сам играет в хоккей. Так нельзя, Александр Григорьевич.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить все спортивные мероприятия в стране, передает "Спорт-Экспресс".

Спорт день за днем

Общество Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода Президент России Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.

Культура Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.

Энергетика Bloomberg спрогнозировал долгую ценовую войну Москвы и Эр-Рияда Россия и Саудовская Аравия не собираются отказываться от ценовой войны, Эр-Рияд опроверг слухи о ведении переговоров с Москвой по нефти, передает агентство Bloomberg.

Общество Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Футбол Аршавин ответил на слухи о купленной «Зенитом» победе над «Баварией» Бывшие игроки футбольного клуба «Зенита» Андрей Аршавин и Роман Широков ответили на сообщения о том, что матч между петербургской командой и мюнхенской «Баварией» имела договорной характер.

Общество К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40 Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Экономика Мишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также рассказал, что малому и среднему бизнесу со стороны государства будут обеспечены беспроцентные кредиты на неотложные нужды.

Общество Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.

Политика Песков не переходил на удаленную работу Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что он якобы перешел на дистанционную работу.

Общество Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома "Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Москве начали по громкой связи предупреждать людей на улицах о необходимости вернуться домой.

Общество Московское метро переименовало станции на время коронавируса Как сообщает пресс-служба столичной подземки, на входе двух станций — "Домодедовская" и "Бабушкинская" — временно разместили новые стикеры, изменив названия на "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинская".