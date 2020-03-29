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Газета.RuГазета.RuЖириновский призвал Лукашенко остановить соревнования в Белоруссии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить все спортивные мероприятия в стране, передает "Спорт-Экспресс".
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Владимир Жириновский
Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и президент сам играет в хоккей. Так нельзя, Александр Григорьевич.
— Владимир ЖириновскийГазета.Ru 08:05

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