Москва, 29 марта 2020, 14:29 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко перестать издеваться над всей планетой и ввести дополнительные меры безопасности в связи с распространением коронавируса.

Спорт день за днем

Политика Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».

Общество Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.

Общество Собянин сообщил о смерти Горбунова Скончался бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Об этом сообщил в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин.

Культура Федеральные телеканалы присоединились к акции «Оставайся дома» ТАСС/.Телеканалы крупнейших российских медиахолдингов поддержали масштабную акцию "Оставайся дома", ведущие телеканалов призывали зрителей соблюдать режим самоизоляции для победы над пандемией.

Общество Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово обращаются по поводу эвакуции их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.

Экономика Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.

Общество Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.

Общество Передвижение по России могут ограничить Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.

Путешествия Туристов начали выселять из отелей в Сочи Сочинские отели и гостиницы начали выселять отдыхающих из-за приостановки бронирования и заселения туристов в период объявленной в стране нерабочей недели.

Общество В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.