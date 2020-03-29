Коронавирус
REGNUMЖириновский просит Лукашенко перестать издеваться над планетой
Москва, 29 марта 2020, 14:29 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко перестать издеваться над всей планетой и ввести дополнительные меры безопасности в связи с распространением коронавируса.
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Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Политика
Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора
Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».
Футбол
Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи
Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.
Музыка
Пухляш из Little Big станцевал в студии НТВ под хит Лолиты
Дмитрий Красилов в студии программы НТВ «Центральное телевидение» рассказал, что еще точно не знает, как теперь будет проходить «Евровидение».
Общество
Собянин сообщил о смерти Горбунова
Скончался бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Об этом сообщил в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Культура
Федеральные телеканалы присоединились к акции «Оставайся дома»
ТАСС/.Телеканалы крупнейших российских медиахолдингов поддержали масштабную акцию "Оставайся дома", ведущие телеканалов призывали зрителей соблюдать режим самоизоляции для победы над пандемией.
Религия
Патриарх Кирилл призвал брянцев на время не посещать храмы
Общество
Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ
Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово обращаются по поводу эвакуции их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
Общество
Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
Кино
Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло на 270 человек
За последние сутки в России зарегистрированы 270 новых случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах, сообщил оперативный штаб.
Происшествия
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.
Общество
Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
Экономика
Минпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка
Минпромторг выступил с предложением о введении определенных налоговых льгот для предприятий потребительского рынка.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не слушать «неразумных» священников
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников, которые призывают не соблюдать правила карантина, неразумными.
Путешествия
Туристов начали выселять из отелей в Сочи
Сочинские отели и гостиницы начали выселять отдыхающих из-за приостановки бронирования и заселения туристов в период объявленной в стране нерабочей недели.
Авто
Почему масло в двигателе надо менять раньше, чем требует производитель
Общество
В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, которые лечатся дома.
Футбол
Игроки «Сельты» требуют наказать Систо за нарушение карантина
Игрока потребовали у руководства клуба серьезно наказать форварда за такой проступок.
Здоровье
В Германии допустили повторение «итальянского сценария» эпидемии
В Германии было выявлено 58 тыс. инфицированных, из них скончались 455.