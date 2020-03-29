Коронавирус

REGNUMREGNUMЖириновский просит Лукашенко перестать издеваться над планетой

Москва, 29 марта 2020, 14:29 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко перестать издеваться над всей планетой и ввести дополнительные меры безопасности в связи с распространением коронавируса.
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Жириновский просит Лукашенко перестать издеваться над планетой

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, которые лечатся дома.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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