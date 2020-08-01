с чего всё началось

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.

Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов

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Происшествия В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление. 156

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Происшествия Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. 67

Политика В TikTok отреагировали на слова Трампа о запрете приложения Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас в ответ на намерения президента США Дональда Трампа подписать документ о блокировке приложения в стране заявила, что компания намерена остаться в США надолго. 26