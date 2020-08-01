Политика

Мойка78Мойка78Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
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Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру.
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