с чего всё началось

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.

Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов

Происшествия Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.

Экономика Пассажиропоток авиакомпаний ДФО упал почти на треть По итогам оперативного совещания Юрий Трутнев дал поручение Росавиации совместно с Минэкономразвития России и дальневосточными авиакомпаниями проанализировать эффективность предоставляемой перевозчикам помощи в условиях пандемии. 1

Экономика В России готовится введение одного налога вместо четырех Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета". 7

Космос Ученые подтвердили гипотезу существования «предыдущей» Вселенной Американские ученые уверены, что результаты их работы подтверждают верность гипотезы Большого отскока, согласно которой Вселенная, в которой мы существуем, возникла в результате распада «предыдущей» вселенной. 54

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре» У Эльмана Пашаева, адвоката актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, есть «козырь» для оправдания своего подзащитного. 266

Шоу-бизнес Вес Полины Гагариной опустился до 39-ти килограммов Вокалистке с потрясающим голосом Полине Гагариной удалось похудеть на 40 килограмм за последние полгода, 30 из которых она набрала из-за беременности. 2

Армия и оружие Эксперт объяснил решение США по переводу войск из ФРГ в Польшу О решении перевести войска весьма прозрачно сообщил президент Соединенных Штатов еще в мае текущего года.

Общество В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Фигурное катание Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости". 6

Здоровье Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения При резком похудении все токсины, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь.

Политика МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным. 124

Происшествия В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов «Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении. 5

Политика Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время. 571