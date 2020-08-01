с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.

Политика МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным. 24

Политика Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ. 929

Армия и оружие США допустили развертывание гиперзвуковых ракет Начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности.

Общество Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. 245

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 152

Футбол Шелия перешел в «Ахмат», игрок взял номер Глушакова Сегодня вратарь подписал контракт с грозненским клубом по схеме 2+1. За «Ахмат» Шелия будет играть под номером 88.

Происшествия В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление. 727

Футбол Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.

Политика Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. 337

Экономика Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России «В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве. 51

Политика Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией. 1

Политика Верховный суд США отказался остановить строительство стены Трампа Верховный суд США отказал в иске двум неправительственным организациям, пытавшимся предотвратить строительство стены на границе с Мексикой. 1

Политика Свидетель по делу об импичменте Трампа ушёл в отставку из-за травли Уроженец Украины подполковник Александр Виндман, который давал показания против президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по делу об импичменте, рассказал, что ушёл со службы.