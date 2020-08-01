Политика
Lenta.ruЖириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру.РИА Новости07:25
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Начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности.
Газета.Ru 02:20
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Первыми тремя странами, с которыми Россия возобновила авиасообщение, стали Турция, Великобритания и Танзания.
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Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
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Сегодня вратарь подписал контракт с грозненским клубом по схеме 2+1. За «Ахмат» Шелия будет играть под номером 88.
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Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
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Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
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Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском вчера в 10:52
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
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Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
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Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
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«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
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Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами
Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
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В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
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Свидетель по делу об импичменте Трампа ушёл в отставку из-за травли
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С начала лета через Крымский мост проехало более миллиона автомобилей
За первые два месяца лета по Крымскому мосту проехало уже больше одного миллиона автомобилей, об этом 1 августа сообщила пресс-служба ФКУ Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».
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