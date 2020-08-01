с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.

Футбол Черчесов выбрал Акинфеева лучшим вратарем сезона Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что лучшим вратарем прошедшего сезона выбрал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Политика Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о визите президента России Владимира Путина в медицинское учреждение в марте. 48

Фигурное катание Канделаки отреагировала на переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на переход 16-летней фигуристки Алены Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко. 5

Авто Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер Не исключено, что российский вариант кроссовера также будет иметь отличия. Информации о российских спецификациях модели пока нет. 78

Происшествия В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков. 5

Происшествия На Кубани подтвердилось 99 случаев коронавируса за сутки На 1 августа в Краснодарском крае у 8 365 человек выявлен коронавирус, показатель заболеваемости COVID-19 — 147,4 на 100 тысяч населения. 966

Наука Палеонтологи доказали, что у всех динозавров был один общий предок Американские палеонтологи совместно со своими коллегами из Аргентины и Бразилии доказали новую теорию эволюции динозавров, согласно которой у древних ящеров был один общий предок. 8

Происшествия Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей. 734

Политика В TikTok отреагировали на слова Трампа о запрете приложения Как передавало ИА REGNUM, 31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что китайское приложение для создания и обмена видеороликами TikTok будет запрещено на территории страны. 1

Культура Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину. 16

Футбол Семак признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона Наставник петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020.