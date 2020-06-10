Наказание за его преступление должно быть суровым — 12 лет колонии… У Ефремова только в 2020 году 10 нарушений ПДД, он не первый раз сел пьяным за руль. Мы предлагали лишать водителя машины и прав после трёх случаев нетрезвого вождения. Если бы так действовали, то пострадавший водитель остался жив.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. Об этом он написал во вторник, 9 июня, на своей странице во «ВКонтакте».

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