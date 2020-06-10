Происшествия
ИзвестияЖириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. Об этом он написал во вторник, 9 июня, на своей странице во «ВКонтакте».
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Наказание за его преступление должно быть суровым — 12 лет колонии… У Ефремова только в 2020 году 10 нарушений ПДД, он не первый раз сел пьяным за руль. Мы предлагали лишать водителя машины и прав после трёх случаев нетрезвого вождения. Если бы так действовали, то пострадавший водитель остался жив.
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Владимир Жириновский: «Ефремова нужно заключить под стражу. Иначе он может сбежать за границу»
Спорт-Экспрессвчера в 07:02
Жириновский: «Наказание за преступление Ефремова должно быть самым суровым — 12 лет колонии»
Sport24.ruвчера в 06:50
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В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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За минувшие сутки в Татарстане подтвердили еще 55 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди них выздоровели 23 человека.
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Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
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Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
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Сериал «Содержанки» покажут в Британии
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Что сулит "особый статус" в РФ футболистов Армении, Киргизии и Казахстана ДЗАГОЕВ ВЫБЫЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ Что касается Вагнера Лава, возвращение которого в ЦСКА пока откладывается, то бразилец ни под один из пунктов не подпадает.
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Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
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