Происшествия
ИзвестияЖириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. Об этом он написал во вторник, 9 июня, на своей странице во «ВКонтакте».
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Наказание за его преступление должно быть суровым — 12 лет колонии… У Ефремова только в 2020 году 10 нарушений ПДД, он не первый раз сел пьяным за руль. Мы предлагали лишать водителя машины и прав после трёх случаев нетрезвого вождения. Если бы так действовали, то пострадавший водитель остался жив.
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Жириновский: «Наказание за преступление Ефремова должно быть самым суровым — 12 лет колонии»
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Владимир Жириновский: «Ефремова нужно заключить под стражу. Иначе он может сбежать за границу»
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