Политика
РИА НовостиЖириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
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с чего всё началось
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице в Twitter дал комментарий заявлению Федеральной антимонопольной службы о стиральных порошках и шоколаде.Телеканал 360°вчера в 21:46
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Жириновский объяснил, почему на Западе считают россиян людьми второго сорта
Московский Комсомолец00:19
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
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