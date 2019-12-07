с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.

Политика На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет Во время переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко неожиданно погас свет после вступительного слова двух лидеров, передает РИА Новости.

Происшествия Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова Бабушкинский суд Москвы отправил под арест Наталью Тамбову, ранее занимавшую должность первого замглавы администрации городского округа Щелкова в Подпосковье.

Политика В «Нафтогазе» ответили на предложение Медведева по газу Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook ответил на предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору.

Здоровье Медики ФСИН хотят превратить Шестуна в «овощ» Согласно заключению медиков ФСИН от 5 декабря, состояние Шестуна оценивается как тяжелое, на тот момент он находился на 178 сутках отказа от приема пищи.

Технологии Android может унаследовать худший недостаток iPhone В операционной системе Android вскоре может появиться недостаток, как у её главного конкурента — iOS.

Кино Портал IMDb назвал самых популярных актеров года Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.

Происшествия В МГД предложили наказывать за неоднократное превышение скорости Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагает ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скорости и вождение без прав, о чём он сообщил в своём профиле в социальной сети Facebook.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Общество Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.

Шоу-бизнес Рудковская обвинила Плющенко в расточительстве Фигурист уже задумывается о старости Недавно Яна Рудковская упрекнула своего супруга Евгения Плющенко в расточительстве.

Политика Венецианская комиссия призвала Украину пересмотреть закон о языке Венецианская комиссия Совета Европы рекомендует обязать средства массовой информации публиковать материалы одновременно на языке национальных меньшинств и государственном.

Политика СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.