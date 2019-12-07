с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.

Футбол Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в матче против «Манчестер Юнайтед» Гвардиола отметил, что лучший бомбардир команды нынешнего сезона Серхио Агуэро пропустит игру против "Манчестер Юнайтед", тогда как защитник Александр Зинченко вернулся в строй и готов выйти на поле.

Политика СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.

Кино Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.

Экономика В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.

Общество В России выросла смертность от отравления алкоголем За девять месяцев 2019 года еще больше россиян умерли от отравления алкоголем, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Интерфакс».

Музыка Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года, составленный журналом Forbes, возглавила американская певица Тейлор Свифт, которая заработала в текущем году 185 миллионов долларов.

Общество РПЦ призвала разрешить всем сообщать о домашнем насилии РПЦ раскритиковала поправку в закон о домашнем насилии, согласно которой общественные организации имеют право сообщать в полицию о случаях жестокости в семьях только с разрешения пострадавших.

Здоровье Врач предупредила об опасности интервального голодания Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко, комментируя предложение американских ученых голодать в течение 14 часов для похудения, предупредила об опасности такой "диеты" для некоторых людей.

Общество Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.

Происшествия Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Политика СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2» О планах сенаторов включить положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода, к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год стало известно в ноябре.

Политика В Госдуме назвали провокацией намерение провести марш на Крым Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин заявил, что планы главы организации "Меджлис крымско-татарского народа" (организация запрещена в России) Рефата Чубарова провести шествие с территории Украины на Крым является политическим хайпом и провокацией в преддверии саммита "нормандской четверки".

Общество Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.