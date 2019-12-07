Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
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с чего всё началось
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице в Twitter
 дал комментарий заявлению Федеральной антимонопольной службы о стиральных порошках и шоколаде.
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