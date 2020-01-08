Общество
РИА НовостиЖириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного. Об этом глава партии сообщил во время прогулки по ярмарке на Манежной площади, где он раздавал деньги присутствующим.
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Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна 06 января в 15:46
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Комиссия ГД по этике: Пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет
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Армия и оружие
Пентагон обещал ответить на удары по военным базам в Ираке
В Штатах заверили, что военные не останутся без защиты государства. Пентагон обещал ответить на удары по военным базам в Ираке.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Гаджеты
Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex
На экспозиции Consumer Electronic Show 2020, которая в эти дни проходит в Лас-Вегасе (США), были представлены новые "неубиваемые" смарт-часы Amazfit T-Rex.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков
Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15-летний подросток скончался на месте.
Общество
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Политика
Особое мнение: Дмитрий Быков
Сегодня в эфире была Мария Захарова и скорее напоминала о том, что США делали с Ираном. Д. Быков ― Я бы здесь скорее одобрил осторожность.
Политика
Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном
Россия и другие государства должны выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором, который позволит сделать мир безопаснее.
Технологии
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
Здоровье
Что приводит к повышению уровня холестерина?
«Плохой» холестерин или холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) считается атерогенным, т.е. способствующим развитию атеросклероза.
Армия и оружие
В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану
Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, - заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана
В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
Политика
Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
Экономика
Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ
По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
Общество
Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдет без ведущего.
Происшествия
В аварии в Подмосковье погибли четыре человека
Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда
Происшествия
В Новосибирской области горит торговый комплекс
В Новосибирской области горит торговый комплекс, 8 января сообщается на сайте регионального МЧС.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у людей
Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
Общество
Названы самые качественные российские товары
Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству.
Кино
Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов
Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.