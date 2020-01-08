Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного. Об этом глава партии сообщил во время прогулки по ярмарке на Манежной площади, где он раздавал деньги присутствующим.

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

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Космос Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.

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Армия и оружие Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.

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Здоровье Перечислены признаки отсутствия онкологии у людей Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.

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