Общество

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного. Об этом глава партии сообщил во время прогулки по ярмарке на Манежной площади, где он раздавал деньги присутствующим.
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Отари Аршба
Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна 06 января в 15:46

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Жириновский объяснил, почему назвал россиян «холопами и крепостными»

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Жириновский объяснил раздачу денег на Красной площади «крепостным и холопам»

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Жириновский объяснил обращение к россиянам словом «холопы»

Московский Комсомолец07:18

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

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Жириновский: в словах «холопы» и «крепостное право» нет ничего предосудительного

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Владимир Жириновский назвал эпизод с раздачей денег на Красной площади «вырванным из контекста»

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Комиссия ГД по этике: Пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет

Национальная служба новостейвчера в 03:58
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Пентагон обещал ответить на удары по военным базам в Ираке

В Штатах заверили, что военные не останутся без защиты государства. Пентагон обещал ответить на удары по военным базам в Ираке.
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СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране

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Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи

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Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
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В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15-летний подросток скончался на месте.
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Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана

Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
РИА Новости 06:38
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На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Особое мнение: Дмитрий Быков

Сегодня в эфире была Мария Захарова и скорее напоминала о том, что США делали с Ираном. Д. Быков ― Я бы здесь скорее одобрил осторожность.
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Россия и другие государства должны выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором, который позволит сделать мир безопаснее.
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Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
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Что приводит к повышению уровня холестерина?

«Плохой» холестерин или холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) считается атерогенным, т.е. способствующим развитию атеросклероза.
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Армия и оружие

В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану

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СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
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Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана

В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
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Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
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Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
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Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ

По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
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Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдет без ведущего.
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В аварии в Подмосковье погибли четыре человека

Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека.
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Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда

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Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

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В Новосибирской области горит торговый комплекс

В Новосибирской области горит торговый комплекс, 8 января сообщается на сайте регионального МЧС.
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Перечислены признаки отсутствия онкологии у людей

Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
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«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании

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Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов

Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
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