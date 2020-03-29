Коронавирус

РБКРБКЖириновский раскритиковал Лукашенко за игру в хоккей во время пандемии

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике президента Белоруссии Александра Лукашенко за недостаточные меры по пресечению угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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Жириновский просит Лукашенко перестать издеваться над планетой

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«Уймитесь, наконец». Жириновский призвал Лукашенко остановить соревнования в Белоруссии

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Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над миром

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Политика

В Польше оценили российскую помощь Италии

В Польше читатели информационного ресурса Interia поддержали Россию в скандале с сообщениями СМИ о том, что Варшава якобы не предоставила воздушный коридор самолетам с российской гуманитарной помощью Италии, хотя польская сторона опровергает эти данные.
Газета.Ru 04:34
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
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В Москву стягивают войска и бронетехнику

Проводят их воинские части Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделения войск РХБЗ, инженерные войска и отдельные организаций медицинского обеспечения.
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Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

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Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах

Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
Агентство Москва 03:34
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
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Дмитрий Песков перешел на «удаленку»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перешел на дистанционный режим работы.
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Технологии

Россия перейдет на новую бизнес-модель по производству авиадвигателей

Через четыре года в России хотят завершить научно-исследовательские работы по внедрению технологии цифровых двойников авиационных двигателей.
Реальное время 11:22
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Минтруд пояснил, как работникам будут платить во время карантина

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
АиФ Владивосток вчера в 00:13
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Общество

Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Lenta.ru 07:48
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Происшествия

В Челябинской области у десяти человек заподозрили коронавирус

«По информации Роспотребнадзора, в Челябинской области десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирус», — цитирует РИА Новости сообщение минздрава.
RT на русском вчера в 04:03
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина с подтвержденным коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке. Об этом узнали «Известия» в воскресенье, 29 марта.
Известия 11:16
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
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На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

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Общество

Борт с 200 вывезенными из Таиланда россиянами прилетит в Воронеж

Самолёт с российскими туристами, вывезенными из Таиланда в связи с объявлением пандемии и закрытием границ, прилетит в Воронеж.
Вести Воронеж вчера в 14:23
Общество

Губерниев нецензурно раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина

В интервью «СЭ» Резцова заявила, что не соблюдает карантин на фоне эпидемии коронавируса.
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Список функций автомобилей, о которых не знает большинство владельцев

Список редких функций автомобилей, о которых не подозревает большинство владельцев.
Evo-rus.com 10:44
Общество

Роспотребнадзор призвал родителей реже отпускать детей на улицу

«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
REGNUM 27 марта в 22:07
Культура

Телеканалы объединились в заботе о зрителях

Звезды телеэфира записали свои видеообращения на телефон из дома, в них они перечисляют программы различных телеканалов, которые можно смотреть по телевидению, главное, что лучше это делать из дома.
Матч ТВ 08:56
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В Марий Эл впервые выявлены два случая заражения коронавирусом

Йошкар-Ола, 29 марта 2020, 18:55 — REGNUM В Марий Эл впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом.
REGNUM 11:55
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Опубликованы первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206

Частный российский дизайнер выложил в интернете несколько изображений рендерной модели Mercedes-Benz W206.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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