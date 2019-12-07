Политика
РИА НовостиЖириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
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с чего всё началось
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице в Twitter дал комментарий заявлению Федеральной антимонопольной службы о стиральных порошках и шоколаде.Телеканал 360°вчера в 21:46
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Жириновский объяснил, почему на Западе считают россиян людьми второго сорта
Московский Комсомолец00:19
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Общество
В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Шоу-бизнес
Сергей Нетиевский встретил свою вторую половинку после развода с женой
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Гаджеты
Специалисты Роскачества представили рейтинг наушников
Что касается новых наушников, то в Роскачестве отметили улучшенную эргономичность AirPods Pro качественный звук и удобство (все это в сравнении с обычными AirPods).
Здоровье
Перечислены разрушающие кишечник продукты
Немецкие ученые перечислили несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой оболочке.
Футбол
Сёмин прокомментировал слухи об отставке из «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи об отставке в связи с неудовлетворительными результатами команды в последних матчах.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
Общество
Прокурор попросил посадить Егора Жукова на четыре года
В дополнительное наказание к основному прокурор просит суд запретить Жукову заниматься администрированием сайтов на два года.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Общество
Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии в 2020 году
Самозанятые пенсионеры считаются неработающими, поэтому их пенсия индексируется.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Кино
Эдвард Нортон: «Работа над „Сиротским Бруклином“ заняла 20 лет»
Права на экранизацию бестселлера Эдвард Нортон купил ровно 20 лет назад — в 99-м, но далеко не сразу приступил к работе.
Футбол
Курбан Бердыев на закладке футбольного манежа в Казани: «Это первые шаги для развития будущего Татарстана»
Сегодня в Казани прошла церемония закладки нового футбольного манежа, который войдет в структуру академии под руководством бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.
Гаджеты
Microsoft начала принудительное обновление Windows 10 до версии 1909
Корпорация Microsoft приступила к автоматическому развёртыванию Windows 10 November 2019 Update (версия 1909) на устройствах, работающих под управлением Windows 10 October 2018 Update (версия 1809).
Гаджеты
Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows
Процессор Snapdragon 7c создан для ноутбуков и хромбуков, а с этим процессором устройства должны быть недорогими.
Экономика
Минсельхоз объяснил причину роста цен на гречку
Виталий Невар / Новый Калининград В Минсельхозе считают сокращение посевов растений одной из самых главных причин, вызвавших рост стоимости гречки в 2019 году, сообщает "Интерфакс".
Экономика
Медведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в московском ТЦ
По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Происшествия
На авиабазе во Флориде произошла стрельба
Стрельба произошла в пятницу на авиабазе ВМС США во Флориде, сообщает телеканал NBC News.
Футбол
Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА
Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
Кино
Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Актер Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала "Сваты".
Космос
Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом
Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
Политика
Зеленский заявил о плане по границе с Россией в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что намерен представить на встрече в нормандском формате план по возвращению Киеву контроля над госграницей с Россией в Донбассе.
Общество
Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9%
Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
Общество
В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города
Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.