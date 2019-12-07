Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
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с чего всё началось
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице в Twitter
 дал комментарий заявлению Федеральной антимонопольной службы о стиральных порошках и шоколаде.
Телеканал 360°вчера в 21:46

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Жириновский объяснил, почему на Западе россиян считают людьми второго сорта

Газета.Ru02:52

Жириновский объяснил, почему на Западе считают россиян людьми второго сорта

Московский Комсомолец00:19

«Россия стала помойкой для западных стран»: Жириновский обличил Запад. Народ припечатал власть

Царьградвчера в 23:07

Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками

Известия00:05

Жириновский: Запад считает россиян людьми второго сорта

Аргументы и Фактывчера в 21:56

Жириновский объяснил, почему россиян на Западе считают второсортными

Телеканал 360°вчера в 21:46

Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

РИА Новостивчера в 21:05
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Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

РБК 01:52
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
РИА Новости 01:24
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Шоу-бизнес

Сергей Нетиевский встретил свою вторую половинку после развода с женой

OAnews вчера в 06:52
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Гаджеты

Специалисты Роскачества представили рейтинг наушников

Что касается новых наушников, то в Роскачестве отметили улучшенную эргономичность AirPods Pro качественный звук и удобство (все это в сравнении с обычными AirPods).
Astera 05 декабря в 05:47
Здоровье

Перечислены разрушающие кишечник продукты

Немецкие ученые перечислили несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой оболочке.
Lenta.ru 03:58
Футбол

Сёмин прокомментировал слухи об отставке из «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи об отставке в связи с неудовлетворительными результатами команды в последних матчах.
Чемпионат 04:03
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС вчера в 21:28
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
News.ru вчера в 23:58
Общество

Прокурор попросил посадить Егора Жукова на четыре года

В дополнительное наказание к основному прокурор просит суд запретить Жукову заниматься администрированием сайтов на два года.
Новые Известия 04 декабря в 09:33
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Газета DAILY вчера в 16:10
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Piter.tv вчера в 04:17
Общество

Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии в 2020 году

Самозанятые пенсионеры считаются неработающими, поэтому их пенсия индексируется.
Mockva.ru 04 декабря в 06:10
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

РИА Новости вчера в 03:12
Кино

Эдвард Нортон: «Работа над „Сиротским Бруклином“ заняла 20 лет»

Права на экранизацию бестселлера Эдвард Нортон купил ровно 20 лет назад — в 99-м, но далеко не сразу приступил к работе.
Фильм Про 03:00
Футбол

Курбан Бердыев на закладке футбольного манежа в Казани: «Это первые шаги для развития будущего Татарстана»

Сегодня в Казани прошла церемония закладки нового футбольного манежа, который войдет в структуру академии под руководством бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.
БИЗНЕС Online 03:58
Гаджеты

Microsoft начала принудительное обновление Windows 10 до версии 1909

Корпорация Microsoft приступила к автоматическому развёртыванию Windows 10 November 2019 Update (версия 1909) на устройствах, работающих под управлением Windows 10 October 2018 Update (версия 1809).
3DNews 04:03
Гаджеты

Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows

Процессор Snapdragon 7c создан для ноутбуков и хромбуков, а с этим процессором устройства должны быть недорогими.
Astera вчера в 14:44
Экономика

Минсельхоз объяснил причину роста цен на гречку

Виталий Невар / Новый Калининград В Минсельхозе считают сокращение посевов растений одной из самых главных причин, вызвавших рост стоимости гречки в 2019 году, сообщает "Интерфакс".
Новый Калининград.Ru вчера в 13:56
Экономика

Медведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Lenta.ru 05 декабря в 04:13
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в московском ТЦ

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Известия 02:52
Происшествия

На авиабазе во Флориде произошла стрельба

Стрельба произошла в пятницу на авиабазе ВМС США во Флориде, сообщает телеканал NBC News.
Интерфакс вчера в 09:01
Футбол

Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА

Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
РИА Новости 03:20
Кино

Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала "Сваты".
РЕН ТВ 04 декабря в 21:25
Космос

Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом

Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
Популярная механика вчера в 10:05
Политика

Зеленский заявил о плане по границе с Россией в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что намерен представить на встрече в нормандском формате план по возвращению Киеву контроля над госграницей с Россией в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:09
Общество

Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9%

Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
ТАСС 00:04
Общество

В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города

Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
РИА Новости 04:03
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