Общество

Lenta.ruLenta.ruЖириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал узнал о митингах в регионе от лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом со ссылкой на адвоката Бориса Кожемякина в понедельник, 20 июля, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Адвокат рассказал о телеграмме Фургалу от Жириновского о протестах

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.
РБК05:37

Подробнее о событии

Жириновский направил Фургалу телеграмму о митингах

Национальная служба новостей07:46

Адвокат рассказал о телеграмме Фургалу от Жириновского

Профиль07:13

Адвокат сообщил о телеграмме, которую Жириновский послал Фургалу

URA.Ru06:03

Жириновский послал Фургалу секретную телеграмму

Pravda.Ru06:20

Фургал рассказал, как относится к митингам в свою поддержку

Deita.ru06:10

Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске

Lenta.ru07:11

Адвокат рассказал о телеграмме Фургалу от Жириновского о протестах

РБК05:37
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