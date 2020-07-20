Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

с чего всё началось

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал узнал о митингах в регионе от лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом со ссылкой на адвоката Бориса Кожемякина в понедельник, 20 июля, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске

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