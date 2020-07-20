Общество

Lenta.ruLenta.ruЖириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал узнал о митингах в регионе от лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом со ссылкой на адвоката Бориса Кожемякина в понедельник, 20 июля, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Адвокат рассказал о телеграмме Фургалу от Жириновского о протестах

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.
РБК05:37

Подробнее о событии

Стало известно о письме, которое Жириновский отправил Фургалу в СИЗО

News.ru08:13

Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске

Piter.tv07:51

Адвокат рассказал о телеграмме Фургалу от Жириновского о протестах

РБК05:37

Адвокат рассказал о телеграмме Фургалу от Жириновского

Профиль07:13

Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске

Lenta.ru07:11

Адвокат сообщил о телеграмме, которую Жириновский послал Фургалу

URA.Ru06:03

Жириновский направил Фургалу телеграмму о митингах

Национальная служба новостей07:46
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Политика

Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
РИА Новости 07:57
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Футбол

«Челси» заплатит за Хавеца 80 миллионов евро

Как сообщает The Athletic, английский клуб предложит за футболиста около 80 миллионов евро.
Евро-футбол.ру 07:16
Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
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Шоу-бизнес

Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ вчера в 08:15
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Происшествия

Ивановский полицейский предложил обвиняемому помощь за 1,2 млн рублей

За вознаграждение в 1,2 миллиона рублей полицейский пообещал 35-летнему обвиняемому прекратить мероприятия по его розыску в Ивановской области.
Российская газета 07:45
Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 17 июля в 09:36
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Армия и оружие

В России создали корабельный вариант модуля АУ-220М калибра 57 мм

ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод") на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО" создал морской вариант боевого модуля АУ-220М в калибре 57 мм.
ТАСС 01:15
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Политика

Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском вчера в 15:32
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Политика

Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
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Происшествия

Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова

Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Общество

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

RT на русском вчера в 06:16
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
Ведомости 08:08
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
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Политика

Путин посетит военно-морской парад в Петербурге 26 июля

Президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург во время проведения военно-морского парада в День ВМФ РФ.
iReactor 08:59
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Гаджеты

Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1.
Piter.tv вчера в 03:45
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Общество

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
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Шоу-бизнес

Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа

Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
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Происшествия

Прокуратура проверит дело избитого отчимом ребенка в Подмосковье

Как сообщили в пресс-службе МВД по Московской области, ребенок госпитализирован, а в отношении его 29-летней матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
Известия вчера в 11:14
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Кино

Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»

Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
Моя Москва.онлайн 05:33
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Игры

Корпорация Microsoft планово отменила годовую подписку Xbox Live Gold

Microsoft в плановом порядке отменила годовую подписку Xbox Live Gold, владельцы консолей Xbox заметили её отсутствие в магазине корпорации.
Актуальные Новости вчера в 12:52
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Общество

В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога

В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Экономика сегодня 18 июля в 03:41
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Происшествия

В Сумской области произошел выброс токсичного вещества

Выброс опасного токсичного вещества произошел в Сумской области Украины, сообщил в понедельник заместитель мэра города Сумы Александр Журба.
РИА Новости 05:26
Авто

Компания Toyota презентовала обновленный логотип

«Новый логотип будет применён во всех сферах бизнеса корпорации Toyota, текущая версия лого пока останется актуальной для транспортных средств, выпускаемых компанией», — сообщили в Toyota Motor Europe.
Автоновости дня 07:23
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Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

По словам итальянского ученого, коронавирус помещали в капли воды – в низкой, высокой и сверхвысокой концентрациях.
Газета.Ru 06:16
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
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Футбол

Агент Жиго отреагировал на информацию о возможном уходе из «Спартака»

Агент защитника московского "Спартака" прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из клуба.
Газета.Ru 07:53
Общество

Франция возобновила выдачу виз россиянам

Визовые центры Франции возобновили свою работу в России.
Российская газета 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
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