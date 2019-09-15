Политика
РИА НовостиЖириновский рассказал о «достойном конце Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины. По мнению политика, помешать этому процессу может только выдача российских паспортов, которая должна осуществляться не только в Донбассе, но и на территории всей страны.
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Политика
Петр Авен рассказал о своих встречах с Путиным
Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен сообщил, что общается с президентом РФ Владимиром Путиным 2-3 раза в год.
Интерфакс 09:25
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Политика
В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 11:50
Шоу-бизнес
Волочкова назвала свадьбу Собчак вакханалией
Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала свадьбу Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
URA.Ru 11:41
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Политика
Министр юстиции Франции высказалась за предоставление убежища Сноудену
Министр юстиции Франции Николь Беллубе считает целесообразным, чтобы ее страна предоставила убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.
ТАСС 07:42
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Авто
За 480 млн рублей выставили на торги залоговое имущество «ТагАЗа»
Залоговое имущество «Таганрогского автомобильного завода» выставили на торги за 480 миллионов рублей, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.
Rostov gazeta 13 сентября в 08:28
Политика
В Сенате США предложили нанести удары по нефтяным объектам Ирана
«Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми, такими, как нанесение ударов по нефтяным объектам, которые станут сокрушительным ударом по режиму», - написал Линдси Грэм в Twitter.
ТК Звезда вчера в 22:03
Происшествия
Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
Гаджеты
Слухи об использовании MAMR новыми жёсткими дисками WDC сильно преувеличены
Кстати, конкурирующую технологию HAMR, которая подразумевает подогрев участка магнитной пластины при помощи лазерного луча, WDC не считает особо перспективной, хотя Seagate не видит для себя иной альтернативы, а Toshiba допускает использование обоих подходов к повышению плотности записи информации на магнитную пластину.
3DNews 04:45
Политика
Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Шоу-бизнес
Врачи уговаривали Заворотнюк не делать ЭКО в 47 лет
Народные новости 09:37
Здоровье
Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья
Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 02:12
Футбол
Магнуссон пропустит матч с «Краснодаром»
Бомбардир.ру 11:48
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ
Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Пятый канал 04:41
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне», при Михайличенко киевляне еще не побеждали
В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги в Киеве встречались местное «Динамо» и черниговская «Десна».
Bookmaker-ratings.ru 12:01
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» доставлять газ вместо газопровода OPAL
«Если „Газпром“ хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся», — написал он в Facebook.
Евразия Daily вчера в 09:38
Игры
В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК
CyberSport.ru вчера в 11:27
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова
Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.
Невские Новости вчера в 03:45
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия
Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию
Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер, который на нынешней неделе прошел курс лечения в одной из парижских клиник, покинул Францию.
Российская газета 10:45
Религия
В РПЦ рассказали о зарплатах священников
Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.
Lenta.ru вчера в 16:53
Происшествия
Пожар в церкви в Свердловской области потушен
По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере
Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.
RT на русском 01:45
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
Главное управление МЧС по Москве предупредило, что в столице вечером 15 сентября и в течение 16 сентября ожидается усиление ветра с порывами до 18 м / с. Об этом сообщается на сайте главка.
RT на русском 10:45