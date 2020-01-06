Общество

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги. Встреча транслировалась в прямом эфире в Instagram депутата, запись которого опубликована на YouTube. На кадрах видно, как политик раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры.
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Жириновский раздал деньги «крепостным» и «холопам» на Красной площади

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