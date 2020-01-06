Общество
РИА НовостиЖириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги. Встреча транслировалась в прямом эфире в Instagram депутата, запись которого опубликована на YouTube. На кадрах видно, как политик раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры.
Читать в источнике
Оценить396
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Политика
Третью мировую войну назвали вполне вероятной
Происшествия
Сотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает минздрав региона в lnstagram.
Игры
Уборщик из Ubisoft слил в Сеть фотографии PlayStation 5
Экономика
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон помирились спустя 15 лет после развода
Фото: Daily Star Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты с 2000 по 2005 год, из семьи актера увела Анджелина Джоли, с которой Питт познакомился на съемках фильма "Мистер и миссис Смит".
Армия и оружие
Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны
Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.
Кино
«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Для киностудии Walt Disney картина «Холодное сердце 2» стала шестой в прошлом году среди проектов, принесших студии более миллиарда долларов.
Политика
Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января 2020 года посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Политика
На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
Гаджеты
Nokia снова возродит легендарный телефон
Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января.
Космос
Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими
Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала свой дом в Майами
В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Общество
Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Армия и оружие
Две ракеты разорвались в окрестностях посольства США в Багдаде
По сведениям телеканала "Скай ньюс - Арабия", взрывы прогремели в т.н. "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и диппредставительства.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Фигурное катание
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
Культура
В Москве ушел из жизни народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался на 74-м году жизни в одной из московских клиник.
Хоккей
Брагин уверен, что канадского хоккеиста должны были удалить за выброс шайбы
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Политика
Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями
Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет серьезные санкции в отношении страны, если тот предпримет против США какие-либо действия, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трёхлетнего ребёнка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Единоборства
Беспутин рассказал, почему не боксирует в России
Российский боксёр Александр Беспутин, действующий чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA, рассказал, почему не выходит на ринг в России.