Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади. Это транслировалось в его аккаунте в Instagram, пишет Ura.ru.

Жириновский раздал деньги на Красной площади со словами «крепостные, холопы»

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