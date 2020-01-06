Общество
Lenta.ruЖириновский раздал деньги на Красной площади со словами «крепостные, холопы»
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади. Это транслировалось в его аккаунте в Instagram, пишет Ura.ru.
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Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Технологии
Компания Samsung создала первых «искусственных людей»
Компания Samsung создала первых «искусственных людей» в рамках недавно анонсированного проекта Neon.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.
Футбол
Легенда киевского «Динамо» Демьяненко возглавил словацкую команду
Бывший футболист и наставник киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко назначен на пост главного тренера словацкой команды «Нитра», сообщает «Команда №1». В штаб легенды украинского футбола войдут словацкие специалисты — Мирослав Немец и Мирослав Кениг.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Религия
Православные отмечают Рождественский сочельник
Русская православная церковь сегодня отмечает Рождественский сочельник — канун Рождества Христова.
Кино
Тарантино завоевал «Золотой глобус» за лучший сценарий
"Газета.Ru" следит за премией в режиме онлайн.
Хоккей
Олимпийский чемпион Кожевников: судьи в конце помогли Канаде
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение национальной команды России от сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Ранее, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.
Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
Политика
Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
Экс-премьер и кандидат крупнейшей оппозиционной силы - Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович победил на выборах президента страны, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) по результатам подсчета данных со 100% участков.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Шоу-бизнес
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера
Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса — на руке у девушки заметили кольцо, которое очень похоже на помолвочное.
Армия и оружие
Киевские каратели натравят снайперов на сотрудников ОБСЕ
Общество
Россиянам собираются повысить зарплату
Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59
В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
Общество
Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассадят на «Золотом глобусе»
В воскресенье ночью пройдет 77-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус».
Гаджеты
Названы главные нововведения камеры Samsung Galaxy S20
Гаджеты
Nokia снова возродит легендарный телефон
Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января.
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады «из-за Путина»
Общество
Павел Дуров даст показания по делу Telegram 7 и 8 января в Дубае
Игры
В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed
В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed.
Культура
Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»
Хоккей
Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Происшествия
Свыше 50 сотрудников полиции покончили с собой в минувшем году
В 2019 году выросло число суицидов среди полицейских.
Общество
В Петербурге около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
В Санкт-Петербурге около 200 человек пришли на церемонию прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который скончался от рака.