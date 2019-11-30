Политика
RT на русскомЖириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы
Глава ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инициативу по установлению памятника власовцам в Праге, заявил, что решение о выводе советских войск из Восточной Европы было «ошибкой». «Ошибка нашей страны – вывод войск из Восточной Европы», — написал политик в своём Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны – вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Происшествия
Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними
Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Политика
В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США
В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США.
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Кино
«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о готовности принять выплату от «Газпрома» не деньгами, а газом.
Футбол
Дембеле в этом году уже не сыграет
Ожидается, что на восстановления потребуется около пяти недель. Таким образом, Дембеле в этом году не сможет помочь «Барселоне».
Армия и оружие
Российские патрульные «Тигры» вышли на новый маршрут в Сирии
Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту около города Кобани на севере Сирии.
Шоу-бизнес
57-летняя Роза Сябитова удивила подписчиков обнажённой фотографией
Публикация сопровождается целой серией фотографий Сябитовой в разных образах, а самое первое фото показывает Розу в пикантном виде полностью без одежды.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Шоу-бизнес
Анжелика Варум рассказала о ссорах с Леонидом Агутиным
Известная певица Анжелика Варум, которой уже «стукнуло» пятьдесят, в последнее время с концертами выступает нечасто.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
Экономика
Число заемщиков МФО с начала года увеличилось почти на 25%
Число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с января по сентябрь этого года увеличилось на 24% до 11 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Центробанка (ЦБ) Владимира Чистюхина.
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Политика
Исландия пригласила Путина на саммит Арктического совета в 2020 году
Исландия планирует провести саммит Арктического совета на уровне глав государств в 2020 году, на форум приглашен президент России Владимир Путин.
Происшествия
Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
Биатлон
Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Армия и оружие
Армия Сирии отбила атаку боевиков «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе
Правительственная армия Сирии отбила атаку боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* на востоке провинции Идлиб.
Происшествия
Еще восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву
Еще восемь россиян, пострадавших во время отдыха в Доминиканской республике, вылетели в пятницу домой.
Происшествия
Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Недвижимость
Какие квартиры можно купить в столичном регионе за ₽5 миллионов
Все остальное предложение сосредоточено в диапазоне от 4 до 5 млн рублей, весь объем лотов имеет небольшую площадь – от 20 до 25 кв. м. В Новой Москве предложение за 5 млн, казалось бы, должно быть гораздо шире – по оценкам аналитической платформы bnMAP.pro, варианты за эту цену экспонируются в 16 проектах на 55 корпусов – это около 30% от общего количества корпусов в продаже.
Политика
Миллионер предрек Украине гибель из-за газа
Природный газ стал инструментом, "растлившим" Украину, он может стать причиной гибели страны.
Армия и оружие
Анкара испытала российские С-400 на американских F-16
Политика
Россия отказалась финансировать работу обвинительного механизма в ОЗХО
Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).