Политика

RT на русскомRT на русскомЖириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инициативу по установлению памятника власовцам в Праге, заявил, что решение о выводе советских войск из Восточной Европы было «ошибкой». «Ошибка нашей страны – вывод войск из Восточной Европы», — написал политик в своём Twitter.
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Владимир Жириновский
Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны – вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова.
— Владимир ЖириновскийРИА Новости 17:53

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