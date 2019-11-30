Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны – вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инициативу по установлению памятника власовцам в Праге, заявил, что решение о выводе советских войск из Восточной Европы было «ошибкой». «Ошибка нашей страны – вывод войск из Восточной Европы», — написал политик в своём Twitter.

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