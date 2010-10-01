Экономика
REGNUMЖириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
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Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
RT на русском вчера в 19:15
Общество
В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса
Правительство испанского автономного сообщества Каталония в пятницу объявило о введении новых ограничительных мер в Барселоне и ее окрестностях из-за ситуации с коронавирусом, сообщают европейские СМИ.
Интерфакс 10:03
Происшествия
В Татарстане обнаружили тело второго подростка, пропавшего у водоема
Водолазы обнаружили тело подростка 2003 года рождения, пропавшего накануне вместе с другим ребенком у водоема в Буинском муниципальном районе Татарстана.
ТАСС 11:40
Общество
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 09:36
Автоспорт
Даниил Квят: «В дождевых условиях не удалось заставить шины работать»
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги первых тренировочных сессий в Венгрии.
Sports.ru 12:43
Футбол
В «Сочи» девять зараженных коронавирусом. Матч с «Тамбовом» отменен
Как сообщает «Бомбардир.ру», в футбольном клубе «Сочи» было выявлено девять случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.
CT news вчера в 09:47
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Экономика
Россия удивит Запад восстановлением экономики
Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU.
Взгляд.ру 07:56
Происшествия
СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24
Экономика
Собянин ожидает восстановления экономики Москвы в течение полугода
Мэр Москвы Сергей Собянин дал прогноз темпов восстановления экономики российской столицы.
Коммерсантъ 11:48
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Футбол
Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».
Lenta.ru 11:58
Наука
Новая литий-ионная батарея без кобальта снижает затраты в производстве
Исследователи из Кокрелловской школы инженерии в Техасском университете в Остине говорят, что взломали код для не содержащей кобальта высокоэнергетической литий-ионной батареи, исключив кобальт и открыв возможность снизить затраты на производство батарей при одновременном повышении производительности.
Evo-rus.com 03:13
Кино
Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted
Поторопились: Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted.
Российская газета 06:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Мирослава Карпович стала объектом масштабного хейта от поклонников недавно распавшейся звездной пары Муцениеце и Прилучного.
CT news 12:38
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Гаджеты
Mercedes помог Xiaomi в разработке специальной версии электросамоката
Новый электросамокат Xiaomi обладает дальностью хода 45 км, максимальная скорость составляет 25 километров в час.
Evo-rus.com 07:58
Футбол
Президент «Реала» исключил крупные трансферы клуба этим летом
Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что мадридский клуб не будет делать больших трансферов летом.
Матч ТВ 12:48
Экономика
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:34
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%
Во втором квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 12:39
Армия и оружие
В США российский «Маркер» сочли плохой идеей
Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьер вчера в 02:32
Гаджеты
Xiaomi представила телеприставку Mi TV Stick
Компания Xiaomi анонсировала выход телевизионной приставки Xiaomi Mi TV Stick для стран Европы.
Деловое.ТВ 12:31