Экономика

REGNUMREGNUMЖириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
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Армия и оружие

Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии в ходе заседания ЦТАК

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В Великобритании число выявленных заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 827 человек — до 294 066, свидетельствуют данные Минздрава страны.
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