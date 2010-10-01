Экономика

REGNUMREGNUMЖириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
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с чего всё началось

Жириновский объяснил, почему нужно провести деноминацию рубля

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, что рубль обретет вес, если провести деноминацию. Такое мнение он высказал в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Жириновский рассказал, что деноминация рубля в России вполне возможна.
URA.Ruвчера в 11:13

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Рубль обретет вес после деноминации — Жириновский

Телеканал 360°06:50

А то везде миллионы: Жириновский поддержал деноминацию рубля

Национальная служба новостей01:57

Жириновский выступил за деноминацию рубля

Свободная Прессавчера в 08:23

Жириновский объяснил, почему нужно провести деноминацию рубля

URA.Ruвчера в 11:13

«Доллар будет стоить 65 копеек». Жириновский поддержал деноминацию рубля

Секрет фирмывчера в 09:24

Жириновский: деноминация придаст рублю вес

News.ruвчера в 11:52

Жириновский считает выгодной деноминацию

REGNUMвчера в 07:58
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
Общество

The Last of Us: Part II стала самой продаваемой игрой июня в США

Игромания.ру 09:20
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Собянин ожидает восстановление экономики Москвы в течение полугода

Мэр Москвы Сергей Собянин дал прогноз темпов восстановления экономики российской столицы.
Коммерсантъ 11:48
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Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Газета.Ru 10:49
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Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
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Общество

Азербайджанцы устроили акцию у посольства Армении в Лондоне

В Лондоне 150 уроженцев Азербайджана устроили акцию протеста у посольства Армении, сообщили в азербайджанском посольстве.
Интерфакс 11:14
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Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 09:36
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Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
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Игры

Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»

Ubisoft показала дебютные скриншоты Prince of Persia: The Dagger of Time.
Игромания.ру 10:48
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Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

РБК 05:40
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Общество

Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»

НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
РИА Новости 08:30
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Армия и оружие

США предложили свое посредничество в конфликте Франции и Турции

Советник по национальной безопасности Белого дома заявил, что США «поддерживают» Францию в ее противостоянии с Турцией в Средиземном море, сообщает Associated Press.
Аргументы недели вчера в 11:03
Происшествия

Число задержанных на незаконной акции в Москве достигло 132

Полицейские задержали 132 человека на несанкционированной акции в центре Москвы.
ТАСС 15 июля в 15:33
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Футбол

«Аталанта» установила ценник на Малиновского

La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Аталанта" установила трансферную стоимость на полузащитника Руслана Малиновского.
Soccer.ru 08:54
Общество

Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой

Господин Лариш подтвердил, что знаком с господином Сафроновым, однако в профессиональном плане они общались исключительно как коллеги «на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности».
Коммерсантъ 06:14
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
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Экономика

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru 05:24
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Кино

Голливуд в 2019 году увеличил количество ЛГБТ-персонажей в фильмах

ИА Красная Весна 04:56
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Политика

Канцлер Германии Ангела Меркель заблудилась на саммите ЕС

Территория новостей 11:12
Политика

Лукашенко ждет Путина на личную встречу в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ждет российского коллегу Владимира Путина на личную встречу на саммите ЕАЭС.
Газета.Ru 11:13
Культура

Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов

Московский Комсомолец 08:32
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Экономика

Акции Netflix обвалились после выхода отчета за второй квартал

Акции Netflix упали на 9% после закрытия второго квартала.
Газета.Ru 09:42
Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
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Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
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Футбол

Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры

Российская газета 09:21
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
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Футбол

«Вест Хэм» – «Уотфорд»: какие ставки предлагают наши эксперты

Матч 36-го тура чемпионата Англии стартует в 22:00 по Москве, и у экспертов «Рейтинга Букмекеров» есть прогнозы на эту игру.
Bookmaker-ratings.ru 05:21
Общество

Строители «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку

Напомним, утром 17 июля несколько сотен рабочих, завершающих строительство «Лахта Центра», объявили забастовку, потребовав от компании-работодателя выплаты зарплаты за предыдущие месяцы.
Коммерсантъ 11:39
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Экономика

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
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Здоровье

Профессор: «Американцы поразительно эгоистичны» (Svenska Dagbladet, Швеция) (Svenska Dagbladet)

Во многих штатах инфекция распространяется все быстрее, и прогноз для охваченных эпидемией США очень мрачный.
ИноСМИ 10:25
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Кино

Okko бесплатно покажет фильмы о художниках и крупнейших музеях

Каждый понедельник, традиционный выходной день в музеях, в течение трёх месяцев один из фильмов проекта будет показан на платформе Okko бесплатно.
News.ru 05:17
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