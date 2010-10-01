Экономика
REGNUMЖириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
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с чего всё началось
Глава ЛДПР Владимир Жириновский, что рубль обретет вес, если провести деноминацию. Такое мнение он высказал в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Жириновский рассказал, что деноминация рубля в России вполне возможна.URA.Ruвчера в 11:13
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