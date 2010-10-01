Экономика
REGNUMЖириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
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Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Аргументы и Факты 15:13
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
Здоровье
Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
Бразильское общество инфектологии призвало не использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19, следует из сообщения организации, именно этот препарат принимает президент Бразилии Жаир Болсонару.
РИА Новости 19:55
Происшествия
При стрельбе на юго-востоке Москвы ранили мужчину
На юго-востоке Москвы в ночь на 18 июля произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.
РБК 22:41
Авто
Правительство РФ установило правила продажи красивых автономеров
Платить пошлину придется только при оформлении сделки купли-продажи автомобиля и лишь в тех случаях, когда собственник хочет оставить за собой номер или покупатель планирует приобрести машину вместе с "красивым" номером.
Новые автомобили вчера в 23:13
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 10:26
Наука
У побережья Калифорнии ученые обнаружили глубоководных рыб-невидимок
Американские океанологи из Смитсоновского музея естественной истории у побережья Калифорнии открыли 16 видов глубоководных рыб, которые практически не видны в воде остальным морским обитателям.
МонаВиста 13:02
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru 03:42
Авто
Новая Toyota Harrier бьет рекорды продаж на рынке в Японии
Компания уже получила 45 тысяч заказов на свой новый кроссовер. Автомобиль Toyota Harrier появился на японском рынке месяц назад.
Экономика сегодня 22:08
Технологии
Хакеры научились удаленно поджигать смартфоны
Злоумышленники научились удаленно взламывать и поджигать зарядные устройства телефонов.
Lenta.ru 12:18
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Шоу-бизнес
Виктор Логинов женится на 21-летней актрисе
После расставания Виктор Логинов недолго был один и скоро закрутил роман с начинающей актрисой Марией Гуськовой, которая младше его на 24 года.
StarHit.ru 18:30
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Общество
Роскосмос представит программу создания конкурента Starlink в августе
Роскосмос рассчитывает, что сможет представить правительству программу создания спутниковой системы «Сфера», с учетом всех замечаний, в августе.
Известия 21:58
Экономика
РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 06:53
Общество
Познер охарактеризовал Россию одним словом
News.ru вчера в 10:00
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com 08:58
Футбол
Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки
6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия 13:46
Общество
Знакомого Сафронова назвали сотрудником чешских спецслужб
Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб.
Daily Storm вчера в 12:41
Политика
Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19.
Российская газета 21:35
Футбол
Депутаты Госдумы обратились в РФС с просьбой оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он и другие депутаты приняли решение направить письма министру спорта России Олегу Матыцину, президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и главе Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину с просьбой оставить «Оренбург» в сильнейшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон.
Sport.rbc.ru 16:53
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Мирослава Карпович стала объектом масштабного хейта от поклонников недавно распавшейся звездной пары Муцениеце и Прилучного.
CT news 12:38