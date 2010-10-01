Экономика
REGNUMЖириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
Читать в источнике
Оценить215
Подробнее о событии
Показать все источники
А то везде миллионы: Жириновский поддержал деноминацию рубля
Национальная служба новостей17 июля в 01:57
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Общество
Посол Армении в России обвинил «Фуд Сити» в запрете армянских товаров
На рынке «Фуд Сити» в Москве запретили торговлю армянскими товарами. Об этом РБК рассказал посол Армении в России Вардан Тоганян.
BFM.ru вчера в 13:23
Футбол
Малафеев рассказал о переходе Оздоева в «Зенит»
Газета.Ru 04:13
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Общество
В России выявили 6109 случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявлено 6109 новых случаев заболевания COVID-19.
Известия 03:46
Происшествия
Подозреваемого по делу о пожаре в соборе XV века во Франции задержали
Во французском городе Нант задержали подозреваемого по делу о пожаре, вспыхнувшем в соборе Святых Петра и Павла XV века.
Lenta.ru 04:21
Общество
Предсказан срок действия вакцины от коронавируса
Россиянам, возможно, придется проходить вакцинацию от коронавируса раз в несколько лет.
Lenta.ru 01:36
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Кино
Путин поздравил актера Василия Ливанова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем российского актера Василия Ливанова, отметив его профессиональное признание, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 04:19
Общество
Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова
Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
РИА Новости 02:10
Футбол
«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Олимп - Кубка России
"Зенит" и "Спартак" сразятся за выход в финал Олимп - Кубка России. "Газета.Ru" - о главных деталях принципиального противостояния.
Газета.Ru 02:14
Общество
Еще 202 случая коронавируса выявили в Санкт-Петербурге за сутки
По всей России за сутки выявлено 6 109 новых случаев коронавируса, а полностью выздоровели за последние 24 часа еще 3 481 человек.
КП - Санкт-Петербург 04:07
Шоу-бизнес
Телеведущая Татьяна Лазарева считает ранний брак ошибкой
Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала в соцсетях, что считает ошибкой молодости ранний брак, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 10:24
Авто
Дилер отметил возрождение Bronco рестомодом
Например, североамериканский дилер «голубого овала» Beechmont Ford отметил реинкарнацию Bronco постройкой рестомода Project 1979.
Драйв 17 июля в 08:38
Политика
Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии
В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.
РИА Новости 04:07
Общество
В России зарегистрировано 6 109 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.
БИЗНЕС Online 03:46
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском вчера в 00:59
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Политика
В конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении Турции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Piter.tv 17 июля в 13:43
Общество
Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником
Москва, 19 июля 2020, 09:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил горняков и металлургов с их профессиональным праздником.
REGNUM 02:45
Происшествия
В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане
Под Сергиевым Посадом в лесу нашли тело женщины в чемодане, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 04:34
Общество
На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья
На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».
Коммерсантъ 02:45
Армия и оружие
Офицеры-танкисты сдали зачёты по боевой подготовке на новых танках Т-72Б3М
Офицерские экипажи танковой дивизии Центрального военного округа впервые проводят контрольные стрельбы на модернизированных танках.
Телеканал Импульс вчера в 09:10
Общество
В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса
За 18 июля на территории Республики Крым подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции.
КИА 02:55
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 17 июля в 11:44
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Под отзыв подпадают более восемнадцати тысяч автомобилей, которые выпускались в период с шестнадцатого марта 2005 года по двадцати второе сентября 2009 года.
ToDay News Ufa 02:54