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Футбол Арбитр Федотов прокомментировал решение засчитать второй гол Азмуна в матче с «Оренбургом» Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о судействе в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург» (4:1). Встречу обслуживала бригада рефери во главе с Виталием Мешковым.

Экономика Минстрой России призвал снизить стоимость жилья В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 56

Общество СПЧ попросил Минюст уточнить статус «массовых одиночных пикетов» Совет по правам человека при президенте призвал Минюст разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов", участников которых задерживают полицейские, ссылаясь на указы, связанные с пандемией.

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Армия и оружие США запретили устанавливать флаги конфедератов на военных объектах Министр обороны США Марк Эспер опубликовал на своей странице в Twitter перечень флагов, которые можно вывешивать на американских военных объектах.

Политика Пашинян рассказал о желании обсудить с Мишустиным ситуацию на границе с Азербайджаном Никол Пашинян (на фото), работающий в Армении на должности премьер-министра страны, на двусторонних переговорах с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным, проходивших в Минске, заявил о своём желании обсудить напряжённую ситуацию на границе Азербайджана и Армении, сообщает РИА Новости. 1

Политика В Брюсселе начался саммит ЕС по поддержке экономики В Брюсселе начал работу двухдневный саммит Евросоюза. Это первая за пять месяцев очная встреча лидеров ЕС, передает ОТР.

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 761

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Общество Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ «Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки. 18

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 18

Здоровье Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19 Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. 633

Общество Время для неги: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой Москва, 17 июля 2020, 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что счастлив с женой Татьяной Навкой, а прежняя семейная жизнь была необходима для нынешней гармонии. 3