Экономика
REGNUMЖириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
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Происшествия
В Киеве около станции метро произошел взрыв
В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:06
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
Футбол
Арбитр Федотов прокомментировал решение засчитать второй гол Азмуна в матче с «Оренбургом»
Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о судействе в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург» (4:1). Встречу обслуживала бригада рефери во главе с Виталием Мешковым.
Чемпионат 15:30
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
Общество
СПЧ попросил Минюст уточнить статус «массовых одиночных пикетов»
Совет по правам человека при президенте призвал Минюст разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов", участников которых задерживают полицейские, ссылаясь на указы, связанные с пандемией.
Интерфакс 12:52
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Армия и оружие
США запретили устанавливать флаги конфедератов на военных объектах
Министр обороны США Марк Эспер опубликовал на своей странице в Twitter перечень флагов, которые можно вывешивать на американских военных объектах.
Коммерсантъ 15:18
Политика
Пашинян рассказал о желании обсудить с Мишустиным ситуацию на границе с Азербайджаном
Никол Пашинян (на фото), работающий в Армении на должности премьер-министра страны, на двусторонних переговорах с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным, проходивших в Минске, заявил о своём желании обсудить напряжённую ситуацию на границе Азербайджана и Армении, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 15:05
Политика
В Брюсселе начался саммит ЕС по поддержке экономики
В Брюсселе начал работу двухдневный саммит Евросоюза. Это первая за пять месяцев очная встреча лидеров ЕС, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:56
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
CT news 09:38
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Новые автомобили 11:28
Спорт
Новый вид добиваний появится в игре Assassin’s Creed Valhalla
Новые добивания, при которых будут видны повреждающиеся внутренние органы и кости противника, появятся в игре Assassin’s Creed Valhalla.
ИнфоСМИ 11:15
Футбол
Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».
Lenta.ru 11:58
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Общество
Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Транспорт
РЖД запустили скоростные «Ласточки» между Москвой и Костромой
Коммерсантъ 14:53
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Общество
Мурашко выступил за возобновление полетов за рубеж с ограничениями
Россия может возобновить полеты за границу, но с рядом ограничений, продиктованных прошедшей пандемией коронавируса COVID-19, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Газета.Ru 13:06
Игры
Легенда возвращается: Композитор Hitman: Blood Money представил новую композицию для Assassin’s Creed Вальгалла
Srnsk 15 июля в 03:23
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Общество
Время для неги: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой
Москва, 17 июля 2020, 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что счастлив с женой Татьяной Навкой, а прежняя семейная жизнь была необходима для нынешней гармонии.
REGNUM 05:58
Футбол
«Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон
В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
REGNUM 15:05
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
Спортсмену Петру Яну за победу в титульном бое UFC подарили Mercedes.
ФедералПресс 09:47