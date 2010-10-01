Экономика

REGNUMREGNUMЖириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
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Деноминация в РФ не решит никаких экономических проблем – мнение

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А то везде миллионы: Жириновский поддержал деноминацию рубля

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Происшествия

Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте

Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
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Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест

Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
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Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

РИА Новости вчера в 08:05
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Финансы

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС 16 июля в 06:54
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Наука

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

РБК 04:23
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Общество

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Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
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Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
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Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек

Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
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Общество

Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения

Самое большое количество больных ожирением в России зафиксировано в Алтайском крае — 5539,4 случая на 100 тыс. жителей.
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Кино

Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем

РИА Новости 04:19
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
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Прокуратура проверит поломку аттракциона «Веселые горки» в Челнах

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Муж дважды намеренно сбил супругу на автомобиле в Подмосковье

Известия 04:47
Авто

Дилер отметил возрождение Bronco рестомодом

Например, североамериканский дилер «голубого овала» Beechmont Ford отметил реинкарнацию Bronco постройкой рестомода Project 1979.
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Армия и оружие

На Северном Кавказе в ходе проверки развернули атомные минометы

Российская газета вчера в 11:16
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В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане

РБК 05:26
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Общество

Мишустин распределил субсидии для экспорта кино и ИТ-продукции

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и ИТ-продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
РБК 05:59
Наука

Искусственный интеллект научился точно прогнозировать штормы

Модель прогнозирования штормов с использованием ИИ была создана в 2010 году и вплоть до 2019 года показывала очень точные и впечатляющие результаты - практически не ошибается во времени и месте возникновения больших волн и предсказывает изменение температуры воды.
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Здоровье

Четыре федеральные клиники возвращаются к обычному режиму работы

С 27 июля четыре федеральных медучреждения возобновят оказание плановой и экстренной помощи.
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Шоу-бизнес

Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры

Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
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Футбол

Конор МакГрегор ответил на пародию Серхио Рамоса

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Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме

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В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

Российская газета 17 июля в 23:05
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Шоу-бизнес

Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера

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Общество

На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья

На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».
Коммерсантъ 02:45
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Общество

В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Разработчики Ghost of Tsushima навали причину отсутствия в игре функции захвата цели

Фокс объяснил, что функция захвата цели сковывала бы пользователей в массовых боях, не позволяя быстро реагировать на нападение.
CyberSport.ru 05:19
Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

РБК вчера в 22:39
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