Экономика

REGNUMREGNUMЖириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
Читать в источнике
Комментировать142

Подробнее о событии

Будет ли новая деноминация рубля?

Аргументы и Факты16 июля в 08:35

Жириновский: деноминация придаст рублю вес

News.ru16 июля в 11:52

Жириновский объяснил, почему нужно провести деноминацию рубля

URA.Ru16 июля в 11:13

А то везде миллионы: Жириновский поддержал деноминацию рубля

Национальная служба новостейвчера в 01:57

Жириновский считает выгодной деноминацию

REGNUM16 июля в 07:58

В России предложили провести деноминацию рубля

МОЁ! Оnline Воронеж16 июля в 00:28

Грядет ли новая деноминация? Все «за» и «против»

Каспий.Инфо15 июля в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:14, Ашберн
Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
5,1K
Наука

Немецкие ученые разработали транзистор, работающий как нейроны мозга

Нейротранзистор, основанный на принципах работы нейронов мозга, разработали ученые немецких институтов Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) и TU Dresden, сообщает 14 июля пресс-служба HZDR.
ИА Красная Весна 14:29
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК 18:46
616
Общество

В Британии число заразившихся коронавирусом выросло на 827

В Великобритании число выявленных заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 827 человек — до 294 066, свидетельствуют данные Минздрава страны.
РИА Новости 15:41
59
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
1K
Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
732
Общество

Москвичам дали рекомендации по выбору арбузов и дынь

Мослента 06:01
25
Происшествия

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

Российская газета вчера в 23:05
5
Здоровье

185 новых случаев коронавируса выявлено в Иркутской области за сутки

Число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции за сутки в Иркутской области составило 185, всего на 18 июля зафиксировано 11,4 тысячи заболевших, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба минздрава Приангарья.
ИрСити 00:06
20
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
349
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч

Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 20:42
1
Происшествия

Погиб руководитель ООО «ЭкоТек» Андрей Функ

Информацию о гибели в результате бытовой травмы (удар электротоком) подтвердили близкие Андрея Ивановича.
КузПресс 12:03
3
Происшествия

В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки

Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском 13:14
112
Киберспорт

В «Лабиринт Аганима» добавят новых героев

Valve может добавить более двадцати героев в режим «Лабиринт Аганима». Об этом рассказал датамайнер с ником Flam3ss на Reddit.
Dota2.ru 15:48
Политика

Рабинович подсказал, как можно «хоть что-то оставить украинцам»

Чтобы оставить хоть что-то гражданам Украины, сказал политик, эта власть должна уйти как можно быстрее.
Вести.Ru 06:06
271
Культура

Киану Ривз напишет сценарий для экшен-комикса про бессмертного воина

News.ru 04:58
1
Фигурное катание

Тренер погибшей фигуристки Александровской рассказал о ее заболевании

Ранее 18 июля стало известно, что австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве.
Известия 09:43
1
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии

Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
322
Общество

Несанкционированная свалка в Ингушетии загорелась на площади 3 га

Известия 19:34
Общество

Сахалин выкупит «Аврору» у «Аэрофлота» и создаст новую авиакомпанию

В мае Сахалинская область, владеющая 49% акций дальневосточной авиакомпании «Аврора», начала переговоры с «Аэрофлотом» о выкупе остального пакета.
Мойка78 00:11
26
Политика

Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением

Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
164
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 16 июля в 11:49
2,4K
Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
385
Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Expert.ru вчера в 10:09
22
Автоспорт

Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии

RT на русском 13:47
Армия и оружие

Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост

Политическая Экспертиза 12:13
291
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1,1K
Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
70
Политика

Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40
177
Как работают Яндекс.Новости?
Главное