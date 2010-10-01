Наука Немецкие ученые разработали транзистор, работающий как нейроны мозга Нейротранзистор, основанный на принципах работы нейронов мозга, разработали ученые немецких институтов Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) и TU Dresden, сообщает 14 июля пресс-служба HZDR.

Общество В Британии число заразившихся коронавирусом выросло на 827 В Великобритании число выявленных заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 827 человек — до 294 066, свидетельствуют данные Минздрава страны. 59

Здоровье 185 новых случаев коронавируса выявлено в Иркутской области за сутки Число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции за сутки в Иркутской области составило 185, всего на 18 июля зафиксировано 11,4 тысячи заболевших, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба минздрава Приангарья. 20

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 349

Происшествия В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса. 112

Киберспорт В «Лабиринт Аганима» добавят новых героев Valve может добавить более двадцати героев в режим «Лабиринт Аганима». Об этом рассказал датамайнер с ником Flam3ss на Reddit.

Фигурное катание Тренер погибшей фигуристки Александровской рассказал о ее заболевании Ранее 18 июля стало известно, что австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве. 1

Футбол «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 322

Политика Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале. 385

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1,1K

Шоу-бизнес Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy. 70