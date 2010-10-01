Экономика

REGNUMREGNUMЖириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Рубль обретет вес после деноминации — Жириновский

Телеканал 360°06:50

А то везде миллионы: Жириновский поддержал деноминацию рубля

Национальная служба новостей01:57

Жириновский выступил за деноминацию рубля

Свободная Прессавчера в 08:23

Жириновский объяснил, почему нужно провести деноминацию рубля

URA.Ruвчера в 11:13

«Доллар будет стоить 65 копеек». Жириновский поддержал деноминацию рубля

Секрет фирмывчера в 09:24

Жириновский: деноминация придаст рублю вес

News.ruвчера в 11:52

Жириновский считает выгодной деноминацию

REGNUMвчера в 07:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Футбол

ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти в матче ЧР по пляжному футболу

ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости вчера в 14:39
1
Музыка

Сергей Дружко «вернулся в YouTube» ролью в клипе про рептилоидов

Источник фото: YouTube Звезда многочисленных «мемов», интернет-шуток, вернулся ролью сыщика, искателя паранормального, в частности рептилоидов, о которых идёт визуальное повествование в клипе.
Pokatim.ru 08:00
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл

Пол Маккартни и Ринго Старр, бывшие участники группы The Beatles, записали новую версию песни A Beautiful Night.
Культуромания 07:44
Игры

В Epic Games Store началась раздача Torchlight II

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
4
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru 08:26
240
Происшествия

В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам

Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM 09:38
92
Общество

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Происшествия

Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
4
Политика

Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции»

Первый президент СССР Михаил Горбачев ответил сенатору Алексею Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции» в 1990 году.
Взгляд.ру вчера в 06:30
597
Футбол

Митрюшкин попал в заявку «Монако» на товарищеский матч

Экс-вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин, находящийся на просмотре в «Монако», попал в заявку на товарищеский матч.
Чемпионат 09:13
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
38
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной

РИА Новости 10:51
1
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
829
Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
23
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
244
Футбол

РФС оштрафовал Карпина, Кикнадзе и Медведева

Комитет по этике РФС рассмотрел дела наставника «Ростова» Валерия Карпина, гендиректора «Зенита» Александра Медведева, а также гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Vprognoze.ru 09:05
Общество

Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе

Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
4
Спорт

Paradox Interactive купила создателей Surviving the Aftermath

Игромания.ру 10:27
Общество

Врачи рассказали, кому не подойдет новая вакцина от коронавируса

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
РИА Новости 11:02
80
Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Piter.tv 06:21
3,2K
Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
110
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
504
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
2,7K
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1,8K
Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 09:36
14
Шоу-бизнес

Отец покойной Фриске прокомментировал болезнь Заворотнюк

Отец Фриске заключил, что сейчас у актрисы есть намного больше вариантов для борьбы с раком, ведь чего стоит только одни прогресс, которого достигла медицина в этом направлении.
RuNews24.ru 05:51
3
Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
61
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании

Волгоград, 17 июля 2020, 17:40 — REGNUM Самолет рейса Москва — Махачкала авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за сообщения о минировании.
REGNUM 10:40
Здоровье

Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит

Российский онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:56
13
Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
923
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жириновский Владимир Вольфович
Советский и российский политический деятель. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации с 1993 по 2000 и с 21 декабря 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное