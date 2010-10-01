Музыка Сергей Дружко «вернулся в YouTube» ролью в клипе про рептилоидов Источник фото: YouTube Звезда многочисленных «мемов», интернет-шуток, вернулся ролью сыщика, искателя паранормального, в частности рептилоидов, о которых идёт визуальное повествование в клипе.

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