Экономика
REGNUMЖириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
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Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти в матче ЧР по пляжному футболу
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости вчера в 14:39
Музыка
Сергей Дружко «вернулся в YouTube» ролью в клипе про рептилоидов
Источник фото: YouTube Звезда многочисленных «мемов», интернет-шуток, вернулся ролью сыщика, искателя паранормального, в частности рептилоидов, о которых идёт визуальное повествование в клипе.
Pokatim.ru 08:00
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр, бывшие участники группы The Beatles, записали новую версию песни A Beautiful Night.
Культуромания 07:44
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Происшествия
В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам
Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM 09:38
Общество
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
Политика
Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции»
Первый президент СССР Михаил Горбачев ответил сенатору Алексею Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции» в 1990 году.
Взгляд.ру вчера в 06:30
Футбол
Митрюшкин попал в заявку «Монако» на товарищеский матч
Экс-вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин, находящийся на просмотре в «Монако», попал в заявку на товарищеский матч.
Чемпионат 09:13
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
Футбол
РФС оштрафовал Карпина, Кикнадзе и Медведева
Комитет по этике РФС рассмотрел дела наставника «Ростова» Валерия Карпина, гендиректора «Зенита» Александра Медведева, а также гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Vprognoze.ru 09:05
Общество
Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе
Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
Спорт
Paradox Interactive купила создателей Surviving the Aftermath
Игромания.ру 10:27
Общество
Врачи рассказали, кому не подойдет новая вакцина от коронавируса
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
РИА Новости 11:02
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Piter.tv 06:21
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 09:36
Шоу-бизнес
Отец покойной Фриске прокомментировал болезнь Заворотнюк
Отец Фриске заключил, что сейчас у актрисы есть намного больше вариантов для борьбы с раком, ведь чего стоит только одни прогресс, которого достигла медицина в этом направлении.
RuNews24.ru 05:51
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании
Волгоград, 17 июля 2020, 17:40 — REGNUM Самолет рейса Москва — Махачкала авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за сообщения о минировании.
REGNUM 10:40
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Российский онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:56
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете
С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42