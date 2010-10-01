Экономика

REGNUMREGNUMЖириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
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Владимир Жириновский
Когда в конце прошлого века мы убрали два нуля, то стало лучше. А то везде были цены в миллионах и миллиардах. Если и сейчас убрать два нуля, то доллар будет стоить 65 копеек. Цены будут другие, копейка что-то станут значить. Такие деньги и цены будут понятнее людям.
— Владимир ЖириновскийREGNUM вчера в 07:58

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