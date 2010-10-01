Экономика

REGNUMREGNUMЖириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
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«Доллар будет стоить 65 копеек». Жириновский поддержал деноминацию рубля

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А то везде миллионы: Жириновский поддержал деноминацию рубля

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Жириновский считает выгодной деноминацию

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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Прохладным август может быть на Алтае. В Москве и Подмосковье август обещает быть в пределах климатической нормы.
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Водолазы обнаружили тело одного из подростков, пропавших в Татарстане

"В 12:06 мск тело одного из подростков, утонувших в Буинском районе, обнаружили водолазы на глубине пять метров в 16 м от берега и передали сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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Общество

Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой

Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
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Здоровье

В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса

С начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
РБК 02:18
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Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 08:35
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
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Политика

Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда вчера в 10:47
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Здоровье

Ученый предупредил о риске распространения бубонной чумы у границ России

Заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр предупредил о риске распространения бубонной чумы в большинстве провинций страны.
Lenta.ru 05:24
Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
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Кино

Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Алексея Учителя «Цой»

ToDay News Ufa вчера в 12:51
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Экономика

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
РБК вчера в 00:00
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Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
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Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

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Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
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Технологии

Apple добавит в iOS новые эмодзи, в том числе матрешку

С осени станет больше memoji за счет новых головных уборов, масок, причесок и стикеров.
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Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Происшествия

Житель Татарстана задержан за организацию убийства в 2003 году

В Татарстане сотрудниками следственных органов задержан мужчина, которого подозревают в организации убийства, совершенного в 2003 году.
Pravda.Ru вчера в 22:57
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Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
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Единоборства

Поклонники восхитились пикантным фото бойца MMA Александры Албу

На личной страничке в Instagram Александра Албу, боец ММА, опубликовала откровенный фотоснимок. На фото девушка лежит в постели.
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Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

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Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
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В Екатеринбурге на Царский крестный ход вышли 10 000 человек

В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице прошёл Царский крестных ход. 10 000 человек прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
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Общество

Глава Минстроя России прибыл с рабочей поездкой в Липецкую область

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 17 июля совершает рабочую поездку по Липецкой области.
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Происшествия

В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
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Политика

Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно.
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Экономика

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
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В Госдуме и Совете Федерации попросили оставить «Оренбург» в РПЛ

Депутат отметил, что письмо подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин.
Газета.Ru 06:47
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Жириновский Владимир Вольфович
Советский и российский политический деятель. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации с 1993 по 2000 и с 21 декабря 2011 года.
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