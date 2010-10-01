Экономика
REGNUMЖириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Прохладным август может быть на Алтае. В Москве и Подмосковье август обещает быть в пределах климатической нормы.
Российская газета вчера в 23:28
Происшествия
Водолазы обнаружили тело одного из подростков, пропавших в Татарстане
"В 12:06 мск тело одного из подростков, утонувших в Буинском районе, обнаружили водолазы на глубине пять метров в 16 м от берега и передали сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
Общество
Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой
Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
Здоровье
В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса
С начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
РБК 02:18
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 08:35
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Политика
Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда вчера в 10:47
Здоровье
Ученый предупредил о риске распространения бубонной чумы у границ России
Заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр предупредил о риске распространения бубонной чумы в большинстве провинций страны.
Lenta.ru 05:24
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Кино
Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Алексея Учителя «Цой»
ToDay News Ufa вчера в 12:51
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Экономика
Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
РБК вчера в 00:00
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Автоновости дня 06:10
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
Технологии
Apple добавит в iOS новые эмодзи, в том числе матрешку
С осени станет больше memoji за счет новых головных уборов, масок, причесок и стикеров.
RuNews24.ru 06:42
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Происшествия
Житель Татарстана задержан за организацию убийства в 2003 году
В Татарстане сотрудниками следственных органов задержан мужчина, которого подозревают в организации убийства, совершенного в 2003 году.
Pravda.Ru вчера в 22:57
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Единоборства
Поклонники восхитились пикантным фото бойца MMA Александры Албу
На личной страничке в Instagram Александра Албу, боец ММА, опубликовала откровенный фотоснимок. На фото девушка лежит в постели.
ИнфоСМИ 06:00
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
Религия
В Екатеринбурге на Царский крестный ход вышли 10 000 человек
В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице прошёл Царский крестных ход. 10 000 человек прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
АиФ Урал 03:08
Общество
Глава Минстроя России прибыл с рабочей поездкой в Липецкую область
Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 17 июля совершает рабочую поездку по Липецкой области.
LipetskMedia.ru 04:33
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Политика
Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно.
Деловое.ТВ 03:54
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru 05:24
Футбол
В Госдуме и Совете Федерации попросили оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат отметил, что письмо подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин.
Газета.Ru 06:47