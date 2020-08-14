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Интерфакс
Интерфакс

Жириновский стал самым состоятельным руководителем фракции в Госдуме

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году получил наибольший доход среди руководителей фракций Госдумы, он задекларировал 22,4 млн рублей. Декларации о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте нижней палаты в пятницу.В источнике
С чего всё началось
Государственная Дума РФ

Опубликованы декларации депутатов ГД за 2019 год

В соответствии со ст. 10 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», депутаты должны каждый год сдавать сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах членов семей за прошлый год.
Государственная Дума РФ11:21
Подробнее о событии
ТАСС

Жириновский задекларировал наибольший доход среди лидеров фракций в Думе

ТАСС14:33
Газета.Ru

Жириновский заработал больше других лидеров фракций Госдумы в 2019 году

Газета.Ru13:20
REGNUM

Жириновский обогнал всех лидеров партий в Госдуме по доходам

REGNUM11:33
НТВ

Жириновский стал самым состоятельным среди глав фракций Госдумы

НТВ12:26
Интерфакс

Жириновский стал самым состоятельным руководителем фракции в Госдуме

Интерфакс11:50
News.ru

Жириновский заработал больше всех глав фракций Госдумы в 2019 году

News.ru11:46
Фонтанка.Ру

Жириновский резко разбогател и стал самым «золотым» лидером фракции в Госдуме

Фонтанка.Ру12:30

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ03:21
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

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Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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RT на русском12:49
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МВД Белоруссии уточнило позицию об издевательствах над задержанными

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Общественная служба новостей10:36
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32CARS.ru15:02
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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