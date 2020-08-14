Жириновский стал самым состоятельным руководителем фракции в Госдуме
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году получил наибольший доход среди руководителей фракций Госдумы, он задекларировал 22,4 млн рублей. Декларации о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте нижней палаты в пятницу.В источнике
С чего всё началось
Опубликованы декларации депутатов ГД за 2019 год
В соответствии со ст. 10 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», депутаты должны каждый год сдавать сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах членов семей за прошлый год.
Государственная Дума РФ11:21
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