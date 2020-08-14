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Самым богатым среди глав фракций Госдумы за 2019 год стал Жириновский

Самым богатым среди глав фракций Госдумы за 2019 год стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заработал в прошлом году 22,5 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.В источнике
С чего всё началось
Государственная Дума РФ

Опубликованы декларации депутатов ГД за 2019 год

В соответствии со ст. 10 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», депутаты должны каждый год сдавать сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах членов семей за прошлый год.
Государственная Дума РФ11:21
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REGNUM

Жириновский обогнал всех лидеров партий в Госдуме по доходам

REGNUM11:33
Газета.Ru

Жириновский заработал больше других лидеров фракций Госдумы в 2019 году

Газета.Ru13:20
Фонтанка.Ру

Жириновский резко разбогател и стал самым «золотым» лидером фракции в Госдуме

Фонтанка.Ру12:30
НТВ

Жириновский стал самым состоятельным среди глав фракций Госдумы

НТВ12:26
Интерфакс

Жириновский стал самым состоятельным руководителем фракции в Госдуме

Интерфакс11:50
News.ru

Жириновский заработал больше всех глав фракций Госдумы в 2019 году

News.ru11:46
ТАСС

Жириновский задекларировал наибольший доход среди лидеров фракций в Думе

ТАСС14:33

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
32CARS.ru15:02
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Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русском12:49
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В США взбесились из-за «нацеливания» C-400 на F-16 в Турции

В Конгрессе США взбесились из-за проведенных Турцией в ноябре 2019 года совместных испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», купленной у России, и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства, сообщает Defense News, ссылаясь на источники.
Lenta.ruвчера в 13:00
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Баринов сравнил Семина с Николичем

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о сходствах нынешнего наставника «железнодорожников» Марко Николича с его предшественником Юрием Сёминым.
Metaratings10:04

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В США удивились российскому фокусу со старыми бомбардировщиками

Оснащая старые машины новейшим вооружением и оборудованием, российские авиастроители превращают их в современные летательные аппараты, которые способны выполнять сложнейшие задачи.
Политическая Экспертиза12:38
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Великобритания помещает Францию на карантин

Великобритания заявляет, что у нее нет выбора вместо карантина для прибывших из Франции О введении заградительных мер после 03:00 по Гринвичу в субботу заявил сегодня Грант Шаппс Автор: Служба новостей Фото: Sky News Дата: 14.08.2020 (CHELINDUSTRY) У Великобритании нет другого выбора, кроме как ввести 14-дневный карантин для всех путешественников, прибывающих из Франции.
Chelindustry.ru04:14