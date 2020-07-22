Политика

RT на русскомRT на русскомЖириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края. По словам Жириновского, он отговорил Фургала это делать.
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Жириновский заявил, что арест сорвал планы Фургала добровольно подать в отставку

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Жириновский заявил о планах Фургала уволиться до задержания

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Жириновский: Фургал согласился подать заявление об отставке по своему желанию и был готов прилететь в Москву

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Жириновский заявил, что Фургал до задержания планировал подать заявление об отставке

ТАСС06:05

Жириновский: Фургал до ареста собирался уйти в отставку

URA.Ru06:04

Жириновский заявил, что Фургал хотел подать в отставку до ареста

РИА Новости06:24
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Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
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Азербайджан опроверг обвинения в новой атаке на позиции Армении

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В «Химках» подтвердили переход команды в Премьер-Лигу

Наставник «Химок» Сергей Юран подтвердил, что его клуб в следующем сезоне будет играть в Премьер-Лиге.
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СК попросил арестовать подозреваемого в изнасилованиях в Южном Бутово

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Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
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Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

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Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
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Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
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Финансы

В долларе увидели угрозу для мировой экономики

Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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Космос

Илон Маск сообщил, что SpaceX побила рекорд Atlantis

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Происшествия

Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней

Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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ФК «Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли

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Королева Елизавета и принц Чарльз поздравили принца Джорджа с 7-летием

Старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма сегодня исполняется 7 лет.
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В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Политика

Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
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Армия и оружие

Испытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

В России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО".
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Армия и оружие

Корабли НАТО маневрируют возле крымского газового месторождения

Испанский фрегат «Альваро де Базан» должен был направиться в Одессу, но отклонился от маршрута и сейчас находится в 50 километрах от Голицынского газоконденсатного месторождения.
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Автоспорт

Хельмут Марко: На месте «Феррари» посадил бы Шварцмана в «Альфа Ромео»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил выступление российского пилота академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберта Шварцмана.
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Общество

В центре Москвы из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ильинка

В столице перекрыли улицу Ильинку из-за обнаружения «подозрительного предмета».
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Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС вчера в 06:33
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Армия и оружие

Новое поколение истребителя Су-57 могут оснастить системой РОФАР

Военные эксперты утверждают, что первыми это оборудование получат истребители пятого поколения Су-57, а позже - американские F-35 и китайские J-20.
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В Свердловской области умер министр с подтверждённым коронавирусом

«Сегодня умер министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус», — заявил он.
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Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
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Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
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Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet

7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com вчера в 12:30
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