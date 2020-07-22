Политика

RT на русскомRT на русскомЖириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края. По словам Жириновского, он отговорил Фургала это делать.
Читать в источнике
Комментировать359

Подробнее о событии

«Кому-то хотелось мускулы показать»: Жириновский перешёл на крик в Госдуме, говоря о Фургале

Царьград06:52

Жириновский: Фургал до ареста собирался уйти в отставку

URA.Ru06:04

Жириновский: Фургал хотел уйти в отставку до ареста

Коммерсантъ06:17

Жириновский заявил о планах Фургала уволиться до задержания

РБК06:08

Жириновский заявил, что Фургал до задержания планировал подать заявление об отставке

ТАСС06:05

Жириновский заявил о планах Фургала подать в отставку еще до ареста

РИА Новости06:24

Жириновский: Фургал согласился подать заявление об отставке по своему желанию и был готов прилететь в Москву

Эхо Москвы07:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Футбол

Сегодня завершится чемпионат России по футболу

Volgogradru 04:50
Происшествия

Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме

Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
46
Общество

Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля

Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com 06:49
1
Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 04:00
1,3K
Политика

Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора

Люди собрались накануне вечером у здания местного правительства. Они держали в руках плакаты в защиту Фургала и против Дегтярева.
Примечания вчера в 11:01
1,2K
Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа

Культуромания 03:40
21
Экономика

Дятлова: с вероятностью 99% возврата переплаты за электричество бизнесу не будет

Виталий Невар / Новый Калининград Если будет принято решение об изменении методики расчета тарифов на электроэнергию для Калининградской области, то возврат переплаты бизнесу за 2020 год крайне маловероятен.
Новый Калининград.Ru вчера в 12:07
Происшествия

СМИ сообщили об аресте брендов Natura Siberica

Natura Siberica подала встречный иск на 490 млн руб. РБК направил запрос в "Эн + Рециклинг".
РБК 06:59
Общество

Госдума приняла закон о воспитании в российских школах

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о воспитании в российских школах.
Псковская Лента Новостей 07:01
Армия и оружие

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции

Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM вчера в 11:19
31
Происшествия

На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП

На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
RT на русском 06:16
13
Происшествия

В центре Москвы нашли тело убитой девушки

По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
125
Игры

Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени

Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
20
Шоу-бизнес

Харламов объявил о разводе в центре Петербурга

Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb 20 июля в 19:27
24
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений в тульском морге

СУ СКР по Тульской области возбудило уголовное дело в связи с проверкой переполненного морга в Туле.
Центр 71 05:55
1
Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
423
Экономика

Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Депутаты Государственной думы в среду, 22 июля, приняли закон о налоговом маневре в IT-отрасли.
Известия 06:59
10
Происшествия

В Грузии арестовали соучастника убийства следователя в Подмосковье

В Грузии арестован 23-летний гражданин России Иван Кочетков, которого следствие считает причастным к убийству следователя Елены Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года.
Znak.com 04:07
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за борщевик на земельных участках

Депутаты Мосгордумы приняли закон об установке административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:54
22
Культура

Звезда «Интернов» уехал в Лондон работать официантом

Толк 04:48
191
Футбол

Мануэль Нойер: уверен, что я лучший, хоть мне уже и не 17 лет

Нойер защищает цвета «Баварии» с 2011 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Германии 34-летний голкипер провёл 33 матча и пропустил 31 мяч.
Чемпионат 06:04
Футбол

Глава КДК РФС: Ещенко не извинился за футболку с медведем

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко не извинился за футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя, показанной после матча полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2). Об этом сообщает глава контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
МК-Спорт 02:41
157
Здоровье

В Пензе онкологи внедрили мировую методику лечения рака

АиФ Пенза 05:01
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
212
Шоу-бизнес

Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ

С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
63
Политика

Россия опровергла обвинения в сговоре по делу MH17

Россия не ведет никаких тайных переговоров с Нидерландами по делу крушения Boeing MH17 в 2014 году.
Lenta.ru 06:57
1
Армия и оружие

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
11
Единоборства

Рой Джонс согласился на бой с Майком Тайсоном

ГЛАС.RU 04:23
Технологии

Ведущей в Rambler Group стала цифровой аватар Елена

Издание Ferra.ru, которое входит в Rambler Group, первым среди российских СМИ выпустило эфир новостей с цифровой телеведущей Еленой от SberDevices.
Секрет фирмы 06:13
4
Политика

Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
47
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное