Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края. По словам Жириновского, он отговорил Фургала это делать.

Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку

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