Политика
RT на русскомЖириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края. По словам Жириновского, он отговорил Фургала это делать.
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Футбол
Сегодня завершится чемпионат России по футболу
Volgogradru 04:50
Происшествия
Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com 06:49
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
Люди собрались накануне вечером у здания местного правительства. Они держали в руках плакаты в защиту Фургала и против Дегтярева.
Примечания вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа
Культуромания 03:40
Экономика
Дятлова: с вероятностью 99% возврата переплаты за электричество бизнесу не будет
Виталий Невар / Новый Калининград Если будет принято решение об изменении методики расчета тарифов на электроэнергию для Калининградской области, то возврат переплаты бизнесу за 2020 год крайне маловероятен.
Новый Калининград.Ru вчера в 12:07
Происшествия
СМИ сообщили об аресте брендов Natura Siberica
Natura Siberica подала встречный иск на 490 млн руб. РБК направил запрос в "Эн + Рециклинг".
РБК 06:59
Общество
Госдума приняла закон о воспитании в российских школах
Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о воспитании в российских школах.
Псковская Лента Новостей 07:01
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM вчера в 11:19
Происшествия
На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП
На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
RT на русском 06:16
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb 20 июля в 19:27
Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений в тульском морге
СУ СКР по Тульской области возбудило уголовное дело в связи с проверкой переполненного морга в Туле.
Центр 71 05:55
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Экономика
Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Депутаты Государственной думы в среду, 22 июля, приняли закон о налоговом маневре в IT-отрасли.
Известия 06:59
Происшествия
В Грузии арестовали соучастника убийства следователя в Подмосковье
В Грузии арестован 23-летний гражданин России Иван Кочетков, которого следствие считает причастным к убийству следователя Елены Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года.
Znak.com 04:07
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за борщевик на земельных участках
Депутаты Мосгордумы приняли закон об установке административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:54
Футбол
Мануэль Нойер: уверен, что я лучший, хоть мне уже и не 17 лет
Нойер защищает цвета «Баварии» с 2011 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Германии 34-летний голкипер провёл 33 матча и пропустил 31 мяч.
Чемпионат 06:04
Футбол
Глава КДК РФС: Ещенко не извинился за футболку с медведем
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко не извинился за футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя, показанной после матча полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2). Об этом сообщает глава контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
МК-Спорт 02:41
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
Политика
Россия опровергла обвинения в сговоре по делу MH17
Россия не ведет никаких тайных переговоров с Нидерландами по делу крушения Boeing MH17 в 2014 году.
Lenta.ru 06:57
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Технологии
Ведущей в Rambler Group стала цифровой аватар Елена
Издание Ferra.ru, которое входит в Rambler Group, первым среди российских СМИ выпустило эфир новостей с цифровой телеведущей Еленой от SberDevices.
Секрет фирмы 06:13
Политика
Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59