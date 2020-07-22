Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Фургал еще до ареста хотел подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края. По его словам, политик 7 июля собирался приехать в Москву, чтобы написать заявление по собственному желанию.

Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания

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