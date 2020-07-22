Политика
ВедомостиЖириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Фургал еще до ареста хотел подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края. По его словам, политик 7 июля собирался приехать в Москву, чтобы написать заявление по собственному желанию.
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Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com 10:01
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
Предполагаемый соучастник убийства следователя ОВД России Евгении Шишкиной задержан в Грузии.
RT на русском 09:34
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк
Минфин России предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК 08:37
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума в первом чтении приняла законопроект, регламентирующий дистанционную занятость.
Новые Ведомости 05:18
Общество
Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство в Вене
Газета.Ru 10:04
Экономика
Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА).
Коммерсантъ 09:42
Футбол
Трансфер Урунова обойдется «Спартаку» в 2 млн евро
ProstoProSport 04:00
Общество
Медведь и три тюленя погибли в зоопарке Калининграда
ЧП произошло в ночь на 22 июля. В зоопарке Калининграда умерли 3 балтийских тюленя и пожилой медведь барибал.
Piter.tv 10:06
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
Общество
В Москве объявили программу общегородского выпускного в Парке Горького
Москва. Северо-Запад 06:24
Общество
В России зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом
Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом.
Lenta.ru 09:30
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
Суд арестовал бренды Natura Siberica
BFM.ru 08:50
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Футбол
Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Гаджеты
Игровой смартфон Lenovo Legion Duel официально представлен
Lenovo официально представила геймерский смартфон игрового уровня Legion Phone Duel, который стал первым решением такого класса у компании.
Игромания.ру 09:34
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
Шоу-бизнес
Канье Уэст заявил, что два года хочет развестись с Ким Кардашьян
Рэп-исполнитель, а ныне кандидат в президенты Соединенных штатов Америки Канье Уэст сообщил, что его уже второй год посещают мысли о разводе со своей избранницей.
CT news 06:02
Здоровье
Радий Хабиров обсудил вопросы здравоохранения с главврачами республики
Вчера Глава республики Радий Хабиров провел встречу с главными врачами крупных медучреждений республики, представителями Министерства здравоохранения Башкирии и учеными в области медицины.
ПроТуймазы 03:51
Шоу-бизнес
Свадьбе быть: Роберт Паттинсон обручился со Сьюки Уотерхаус
С 2018 года Паттинсон начал встречаться с моделью и бывшей девушкой Купера Сьюки Уотерхаус.
Киноафиша России 05:41
Кино
«Джокер» возглавил антирейтинг фильмов Великобритании в 2019 году
«Профиль» писал ранее, что «Джокер» был номинирован за чрезмерную жестокость на антипремию «Золотая Малина», которую вручают за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года.
Профиль 20 июля в 08:10
Политика
Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
Здоровье
Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури
Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки.
Волга-Медиа 19 июля в 15:52
Происшествия
На Украине задержали обвиняемого в убийстве Захарченко силовика
«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале — ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц. — ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в СБУ.
Украина.ру 08:03