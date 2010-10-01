Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков заявил, что команде было бы приятно досрочно отобраться на чемпионат Евро-2020.

Юрий Жирков: «Было бы приятно отобраться на Евро-2020 досрочно»

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