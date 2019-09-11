Футбол

Sport.ruSport.ruЖирков: «Было бы приятно отобраться на Евро-2020 досрочно»

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 9 сентября
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Жирков отметил, что в каждом из четырёх матчей, которые остались сыграть сборной России нужно настраиваться только на победу. Россияне будут стараться решить поставленную задачу в ближайших турах. Необходимо досрочно выйти на Евро-2020, если задача будет решена, все будут этому рады.
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