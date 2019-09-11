Футбол
Sport.ruЖирков: «Было бы приятно отобраться на Евро-2020 досрочно»
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 9 сентября
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
|55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
|57′
|61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
|63′
|77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
|89′
|90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
11
Зобнин
20
Ионов
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
13
Кудряшов
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
7
Мужиков
17
Аймбетов
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Жирков отметил, что в каждом из четырёх матчей, которые остались сыграть сборной России нужно настраиваться только на победу. Россияне будут стараться решить поставленную задачу в ближайших турах. Необходимо досрочно выйти на Евро-2020, если задача будет решена, все будут этому рады.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
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