Полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал о настрое получить путевку на Евро-2020 досрочно.

Жирков: «Было бы приятно отобраться на Евро-2020 досрочно»

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