Футбол
Sportbox.RUЖирков мог покинуть «Зенит» и перейти в «Тамбов» или «Балтику»
Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что летом мог покинуть питерский клуб. В июле футболист продлил контракт с петербуржцами на еще один сезон.
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Юрий Жирков: «Хотел закончить карьеру лет 5-6 назад, сейчас об этом не думаю»
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