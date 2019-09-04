Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что летом мог продолжить карьеру в «Тамбове» или «Балтике». В июле 36-летний футболист продлил контракт с петербуржцами на еще один сезон.

Жирков мог летом перейти в «Тамбов» или «Балтику»

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