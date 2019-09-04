Футбол
Вести.RuЖирков: мог завершить карьеру после чемпионата мира
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков признался, что летом 2018 года был близок к завершению своей спортивной карьеры. Причиной этого могла стать травма, которую он получил во время выступления за сборную России на домашнем чемпионате мира.
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Юрий Жирков: «Хотел закончить карьеру лет 5-6 назад, сейчас об этом не думаю»
Спорт-Экспрессвчера в 18:00
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:20, Вашингтон
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