Футбол
Вести.RuЖирков: мог завершить карьеру после чемпионата мира
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков признался, что летом 2018 года был близок к завершению своей спортивной карьеры. Причиной этого могла стать травма, которую он получил во время выступления за сборную России на домашнем чемпионате мира.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:14, Вашингтон
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На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.
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РБК 14:35
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Коммерсантъ 19:33
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Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
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Экономика
Украина расплатилась с МВФ по кредитам в рамках stand-by
Киев рассчитался с Международным валютным фондом (МВФ) по всем кредитам в рамках программы stand-by, которая была начата в 2014 году.
Коммерсантъ 15:23
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета 18:38
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В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 17:43
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«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/20.
Sport24.ru 14:12
Финансы
Российской банковской системе предсказали волну дефолтов
Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
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ТАСС 19:26
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Владельцы Tesla не смогли открыть свои авто из-за сбоя в ПО
Ряд владельцев электрокаров Tesla не смоли открыть свои машины по причине сбоя в мобильном приложении для кара, сообщает 3 сентября со ссылкой на посты в соцсетях The Next Web.
Красная весна 10:18
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ЦСКА и «Ак Барс» назвали составы на матч в Москве
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ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
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Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане
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В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
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