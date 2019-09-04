Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков признался, что летом 2018 года был близок к завершению своей спортивной карьеры. Причиной этого могла стать травма, которую он получил во время выступления за сборную России на домашнем чемпионате мира.

Жирков: мог завершить карьеру после чемпионата мира

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