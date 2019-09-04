Футбол

Вести.RuВести.RuЖирков: мог завершить карьеру после чемпионата мира

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Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков признался, что летом 2018 года был близок к завершению своей спортивной карьеры. Причиной этого могла стать травма, которую он получил во время выступления за сборную России на домашнем чемпионате мира.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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