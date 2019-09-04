Футбол
Евро-футбол.руЖирков не думает о завершении карьеры
Защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что пока не задумывается о завершении игровой карьеры.
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Юрий Жирков: «Хотел закончить карьеру лет 5-6 назад, сейчас об этом не думаю»
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