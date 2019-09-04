Защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что пока не задумывается о завершении игровой карьеры.

Жирков не думает о завершении карьеры

Происшествия Экс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно В прокуратуре Гамбурга отметили, что проводят расследование в отношении гражданина Германии из-за распространения детского порно.

Политика Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко и Супрун Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

Здоровье Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Происшествия В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.

Происшествия За убийство гадалки жительница Ульяновска получила 8,5 лет колонии Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Космос В Сети появилось видео НЛО, пролетающего над жерлом вулкана в Мексике Скот Уоринг снова удивил пользователей Сети новым видео. В ролике видно, как НЛО пролетает над жерлом вулкана в Мексике.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.

Политика Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.

Авто Geely привез в Россию кросс-хэтчбек за 1,2 млн рублей Китайский кросс-хэтчбек Geely GS, который в скором времени появится на российском рынке, будет предлагаться клиентам по цене от 1 299 990 рублей.

Политика В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.

Общество В столичном СИЗО поженились женщина и трансгендер Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО, сообщила в социальных сетях замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Происшествия В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25 Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Происшествия Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».

Политика Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.

Происшествия Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Политика Лукашенко анонсировал скорый визит Патрушева в Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в республику секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Экономика ВТБ станет владельцем около 17% акций «Ростелекома» Банк ВТБ в рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 станет владельцем около 17% "Ростелекома".

Происшествия На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.