Футбол
Евро-футбол.руЖирков не думает о завершении карьеры
Защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что пока не задумывается о завершении игровой карьеры.
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Юрий Жирков: «Хотел закончить карьеру лет 5-6 назад, сейчас об этом не думаю»
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Жирков: «Хотел закончить лет пять-шесть назад. Сейчас об уходе даже не думаю»
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