Футбол
MetaratingsЖирков перед матчем с Сан-Марино занимался индивидуально
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Сан-Марино
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Бенедеттини
Баттистини
Симончини
Бролли
Грандони
Муларони
Голинуччи
Голинуччи
Палацци
Нанни
Берарди
Гилерме
Караваев
Беляев
Джикия
Петров
Кузяев
Ахметов
Оздоев
Бакаев
Дзюба
Жемалетдинов
Россия
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Полузащитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней тренировке занимался по индивидуальной программе. Остальные футболисты национальной команды тренировались в общей группе без ограничений.
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Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной.
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Головин тренировался перед Сан-Марино в общей группе, Жирков работал индивидуально
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
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