Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной.

Полузащитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней тренировке занимался по индивидуальной программе. Остальные футболисты национальной команды тренировались в общей группе без ограничений.

Жирков перед матчем с Сан-Марино занимался индивидуально

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