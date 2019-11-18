Футбол

MetaratingsMetaratingsЖирков перед матчем с Сан-Марино занимался индивидуально

Сан-Марино — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Сан-Марино
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Бенедеттини
  
Баттистини
  
Симончини
  
Бролли
  
Грандони
  
Муларони
  
Голинуччи
  
Голинуччи
  
Палацци
  
Нанни
  
Берарди
  
Гилерме
  
Караваев
  
Беляев
  
Джикия
  
Петров
  
Кузяев
  
Ахметов
  
Оздоев
  
Бакаев
  
Дзюба
  
Жемалетдинов
  
Россия
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Полузащитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней тренировке занимался по индивидуальной программе. Остальные футболисты национальной команды тренировались в общей группе без ограничений.
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Станислав Черчесов
Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной.
— Станислав Черчесов, футболистНевские Новости вчера в 12:04

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