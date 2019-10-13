Футбол
Газета.RuИгрок сборной России Жирков рассказал о тяжелой атмосфере на Кипре
Полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал, чего ждет от матча против национальной команды Кипра в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2020, передает газета "Известия".
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«На Кипре очень тяжелая атмосфера». Жирков уверен, что сборной России будет непросто одержать победу
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Экономика
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«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
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Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
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Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.
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Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
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Армия и оружие
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Вашингтон пока что ограничивается дипломатическими заявлениями и угрозами санкций - однако они будут введены лишь в случае, если турецкие военные начнут на севере Сирии "этнические чистки" или допустят удары против мирного населения, заявили в Госдепе.
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Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи
Происшествия
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Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
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Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Жительница Москвы 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Гаджеты
Флагманский смартфон Redmi K20 Pro значительно упал в цене
Флагманский смартфон Redmi K20 Pro серьезно подешевел на китайском рынке. За пределами этой страны он больше известен как Xiaomi Mi 9T Pro.
Армия и оружие
Франция приостановила поставки вооружений в Турцию
Франция решила приостановить поставки вооружений в Турцию после начала турецкой военной операции в Сирии, сообщил французский МИД.
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
Футбол
Сегодня сборная России может досрочно оформить путевку на Евро-2020
После семи туров российская команда с 18 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая занимающей первое место сборной Бельгии три очка и, опережая идущий третьим Кипр на восемь.
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
Авто
Дилеры рассказали о перспективах «драйверской» Lada Granta
Как рассказали "РГ" в пресс-службе АвтоВАЗа, новая модификация была разработана для Lada Granta именно в кузове "седан", поскольку это наиболее популярный в России тип кузова, хорошо зарекомендовавший себя и на дорогах, и в автоспорте.
Экономика
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
Кино
85 лет назад родился Савелий Крамаров
"Королю эпизода" Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет.
Шоу-бизнес
Врач-онколог раскрыла, что может помочь Заворотнюк
Врач-онколог Лариса Туркина заявила, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов.
Шоу-бизнес
Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой
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Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.