Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЖирков тренируется индивидуально перед игрой Сан-Марино — Россия

Сан-Марино — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Полузащитник сборной России Юрий Жирков работал на тренировке команды в Сан-Марино по индивидуальной программе. В то время как остальные футболисты вместе делали разминку, а затем приступили к работе с мячами, игрок «Зенита» бегал вокруг поля.
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Станислав Черчесов
Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провёл тренировку, хоть она и не была интенсивной.
— Станислав Черчесов, футболистНевские Новости 12:04

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