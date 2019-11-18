Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЖирков тренируется индивидуально перед игрой Сан-Марино — Россия

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Полузащитник сборной России Юрий Жирков работал на тренировке команды в Сан-Марино по индивидуальной программе. В то время как остальные футболисты вместе делали разминку, а затем приступили к работе с мячами, игрок «Зенита» бегал вокруг поля.
Читать в источнике
Комментировать1
Станислав Черчесов
Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной.
— Станислав Черчесов, футболистНевские Новости вчера в 12:04

Подробнее о событии

Головин тренировался в общей группе сборной России, Жирков - индивидуально

РИА Новостивчера в 08:26

Жирков, скорее всего, не сыграет с Сан-Марино. Участие Головина под вопросом

Чемпионатвчера в 08:03

Жирков с большой долей вероятности пропустит матч с Сан-Марино

Матч ТВвчера в 08:06

Головин тренировался перед Сан-Марино в общей группе, Жирков работал индивидуально

Sports.ruвчера в 07:24

Жирков с большой долей вероятности не сыграет в матче с командой Сан-Марино

ТАСС Спортвчера в 07:34

Черчесов: «Высока вероятность, что Жирков не сыграет с Сан-Марино, по Головину врачи скажут вечером»

Sport24.ruвчера в 07:24

Черчесов рассказал о возможных изменениях в составе сборной России в матче с Сан-Марино

Спорт-Экспрессвчера в 07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Киберспорт

В файлах Call of Duty: Modern Warfare обнаружили данные о режиме королевской битвы

Энтузиаст обнаружил в файлах Call of Duty: Modern Warfare прямые сведения существования режима королевской битвы.
3DNews 17 ноября в 09:48
Экономика

Более 7 часов переговоров: что обсудили Медведев и премьер Белоруссии

По мнению российского премьера, в двусторонних отношениях пока хватает проблем, которые сдерживают торговлю и инвестиции.
ТВ Центр 14:34
Политика

Украине не понравились возвращенные корабли «керченской провокации»

Возвращенные Киеву корабли, принимавшие участие в «керченской провокации», вернулись в нерабочем состоянии.
Аргументы недели 09:10
Общество

В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним

Как сообщали в ГИБДД, концепция развития ЮИД подразумевает, что к 2024 году в России появится 41 тысяча отрядов юных инспекторов, а число вовлеченных в движение несовершеннолетних достигнет полумиллиона.
РИА Новости вчера в 10:01
Футбол

Сборная России разгромила Сан-Марино

4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
Lenta.ru 17:06
Происшествия

ФСИН отреагировала на информацию о попытке самоубийства Соколова

В пресс-службе ведомства отказались подтвердить или опровергнуть сведения о попытке самоубийства Соколова во время проведения следственного эксперимента.
Газета.Ru вчера в 14:04
Общество

Суд отменил решение о первых в России штрафах за фейковые новости

Хорошевский суд Москвы отменил решение мирового суда в отношении издательского дома «Момент истины», которому первому в России назначили административный штраф по статье о фейковых новостях.
РБК 17:09
Кино

Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки»

Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.
Афиша Daily 12:48
Общество

Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
РБК 10:50
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова рассказала, что Тарасов бил Бузову

Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова – прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг 32-летнего футболиста Дмитрия Тарасова.
Блокнот.ру 07:53
Происшествия

В Петербурге трамвай насмерть сбил мужчину

На Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге трамвай сбил двух пешеходов, один из них погиб, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РБК 17:42
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru 14:24
Космос

Составлена первая карта поверхности Титана

Ученые из США составили на основе данных миссии «Кассини» первую карту поверхности спутника Сатурна Титана, пишет журнал Nature Astronomy.
Аргументы и Факты 05:53
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Футбол

Молодёжная сборная России обыграла Сербию в матче отбора Евро-2021

Сборная России набрала 14 очков в 6 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 5 отбора чемпионата Европы 2021 года.
Чемпионат 15:02
Музыка

Тувинский школьник выступит на детском Евровидении

В минувшее воскресенье, 17 ноября, студенты «Академии Игоря Крутого» 9-летняя Татьяна Меженцева из Москвы и 13-летний Денберел Ооржак из Тувы улетели в польский город Гливицы, где 24 ноября будут представлять Россию в финале международного песенного конкурса «Детское Евровидение – 2019».
Среда24 вчера в 01:56
Футбол

Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020

По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд-участниц финальной стадии турнира.
RT на русском 17:10
Футбол

Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
РИА Новости 14:46
Футбол

Игрок ЦСКА Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии

Газета.Ru 14:29
Кино

Кристиан Бэйл рассказал, почему не будет больше играть Бэтмена

Кристиан Бэйл рассказал, почему у трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, где он сыграл главную роль, не было продолжения, сообщает Toronto Sun.
РИА Новости 06:34
Политика

Российский МИД рассказал о разногласиях с Японией по мирному договору

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что Токио и Москва сохраняют принципиальные разногласия в вопросе заключения мирного договора.
News.ru 15:51
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК 14:13
Игры

Вышел первый патч для The Outer World

Vevby.ru 16:53
Общество

Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
АиФ Санкт-Петербург 01:17
Кино

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия «Союзмультфильм» объявила о разработке новых серий мультфильма «Ну, погоди».
ТАКТ-Новости 17 ноября в 00:30
Армия и оружие

Израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет со стороны Сирии

Московский Комсомолец вчера в 23:26
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
Экономика

В Госдуме рассмотрят предложение о минимальной зарплате бюджетников

В Государственной думе уже ведется обсуждение законопроекта, согласно которому будет установлена минимальная планка для зарплат работников бюджетной сферы, передает РБК.
Твой Континент вчера в 04:41
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда 17 ноября в 18:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное