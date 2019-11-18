Футбол
Спорт-ЭкспрессЖирков тренируется индивидуально перед игрой Сан-Марино — Россия
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
|3′
Далер Кузяев
|19′
Сергей Петров
Давид Симончини
|33′
Лука Ченсони
|45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
|46′
|49′
Алексей Миранчук
|53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
|53′
|56′
Алексей Ионов
|58′
Алексей Ионов
Александр Головин
|59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
|61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
|64′
|65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
|78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
|90′+3′
Сан-Марино
Расстановка 4‑3‑1‑2
23
Симончини
22
Томассини
2
Витайоли
6
Симончини
3
Палацци
5
Лунадеи
19
Ченсони
11
Баттистини
10
Джарди
7
Берарди
20
Хирш
12
Шунин
23
Петров
14
Джикия
6
Беляев
13
Кудряшов
19
Комличенко
11
Зобнин
9
Кузяев
17
Головин
22
Дзюба
10
Бакаев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник сборной России Юрий Жирков работал на тренировке команды в Сан-Марино по индивидуальной программе. В то время как остальные футболисты вместе делали разминку, а затем приступили к работе с мячами, игрок «Зенита» бегал вокруг поля.
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Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной.
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Головин тренировался перед Сан-Марино в общей группе, Жирков работал индивидуально
Sports.ruвчера в 07:24
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Спорт-Экспрессвчера в 07:43
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
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